Более полумиллиона белорусов поддержали Координационный Совет

Около 530 тысяч человек ответили на вопрос: «Признаете ли вы Координационный Совет представителем общества в диалоге с государством».





«Доверие белорусов, принимавших участие в голосовании, было видно с самого начала, но теперь цифры говорят сами за себя. Полмиллиона голосов, полученных за несколько дней, — достаточно, чтобы заявлять о народном признании (для сравнения, даже для проведения референдума нужно согласие 450 тысяч человек). Спасибо всем белорусам, которые выразили поддержку! Мы получили еще одно, проверенное и исчислимое доказательство того, что огромная часть белорусов хочет перемен», — сообщает пресс-служба КС.

В Совете напомнили свои главные цели:

освободить политзаключенных и прекратить репрессии;

привлечь к ответственности виновных в убийствах и насилии;

провести новые честные выборы.

«Народную поддержку невозможно сымитировать или, наоборот, скрыть. Когда есть доверие общества, не нужны спецоперации и тайные инаугурации», — отметил член Президиума КС Павел Латушко.