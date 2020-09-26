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Более полумиллиона белорусов поддержали Координационный Совет

26.09.2020 14:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Около 530 тысяч человек ответили на вопрос: «Признаете ли вы Координационный Совет представителем общества в диалоге с государством».

Более полумиллиона белорусов поддержали Координационный Совет

«Доверие белорусов, принимавших участие в голосовании, было видно с самого начала, но теперь цифры говорят сами за себя. Полмиллиона голосов, полученных за несколько дней, — достаточно, чтобы заявлять о народном признании (для сравнения, даже для проведения референдума нужно согласие 450 тысяч человек). Спасибо всем белорусам, которые выразили поддержку! Мы получили еще одно, проверенное и исчислимое доказательство того, что огромная часть белорусов хочет перемен», — сообщает пресс-служба КС.

В Совете напомнили свои главные цели:

  • освободить политзаключенных и прекратить репрессии;
  •  привлечь к ответственности виновных в убийствах и насилии;
  •  провести новые честные выборы.

«Народную поддержку невозможно сымитировать или, наоборот, скрыть. Когда есть доверие общества, не нужны спецоперации и тайные инаугурации», — отметил член Президиума КС Павел Латушко.

Опрос проводился через чат-ботов платформы «Голос» в telegram и viber. Участвовали только зарегистрированные уникальные пользователи — граждане Беларуси.

 
 
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Около 530 тысяч человек ответили на вопрос: «Признаете ли вы Координационный Совет представителем общества в диалоге с государством».
 
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