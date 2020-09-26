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«Народное признание»: полмиллиона беларусов назвали КС своим представителем в диалоге с государством

26.09.2020 14:31 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Полмиллиона беларусов считают Координационный совет своим представителем в диалоге с государством. Об этом пишет пресс-служба КС со ссылкой на итоги опроса на платформе «Голос». Сообщение совета звучит так:

«Более 522 тысяч беларусов прошли опрос на платформе «Голос» и ответили на вопрос: «Признаете ли вы Координационный совет представителем общества в диалоге с государством?» 504 тысячи опрошенных — или 96,75% — поддержали статус КС; 1,25% ответили отрицательно; 2% затруднились ответить.

Доверие беларусов, принимавших участие в голосовании, было видно с самого начала, но теперь цифры говорят сами за себя. Полмиллиона голосов, полученных за несколько дней, — достаточно, чтобы заявлять о народном признании (для сравнения: даже для проведения референдума нужно согласие 450 тысяч человек). Спасибо всем беларусам, которые выразили поддержку!

Мы получили еще одно, проверенное и исчислимое доказательство того, что огромная часть беларусов хочет перемен и поддерживает в этом стремлении Координационный совет.

Главные цели КС сохраняются:

  • освободить политзаключённых и прекратить репрессии;
  • привлечь к ответственности виновных в убийствах и насилии;
  • провести новые честные выборы.

— Народную поддержку невозможно сымитировать или, наоборот, скрыть. Когда есть доверие общества, не нужны спецоперации и тайные инаугурации, — отметил член президиума КС Павел Латушко. 

Опрос проводился через чат-ботов платформы «Голос» в телеграме и вайбере. Участвовали только зарегистрированные уникальные пользователи — граждане Беларуси».

Обложка: Наталия Федосенко для ТАСС.

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Теги: Новости
 
 
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Полмиллиона беларусов считают Координационный совет своим представителем в диалоге с государством. Об этом пишет пресс-служба КС со ссылкой на итоги опроса на...
 
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