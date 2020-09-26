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Авиакатастрофа под Харьковом: погибло 26 человек
Источник материала: БДГ
25 сентября разбился самолет Ан-26 в Харьковской области. Крушение произошло на расстоянии двух километров от военного аэропорта, после чего борт загорелся.
По предварительной информации, крушение произошло около 20:45 мск. Самолет разбился в двух километрах от военного аэродрома, на 530 километре трассы Киев — Харьков недалеко от шоссе.
Помимо экипажа, на борту находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил. По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, крушение
Один из пострадавших в результате авиакатастрофы, который находился в тяжелом состоянии в больнице, умер,
«По состоянию на 12:15 на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших. Один человек умер в больнице и один человек травмирован (находится в больнице)», — говорится в сообщении ГСЧС.
Журналисты издания Страна.ua со ссылкой на анонимный источник в министерстве обороны Украины
«Предварительный вывод — ошибка экипажа», — сообщил он.
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Сейчас на месте трагедии работают поисково-спасательные группы. Они продолжают разбирать разбитый фюзеляж самолета и искать погибших. Курсанты прочесывают местность в поисках пострадавших и обломков самолета.
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25 сентября разбился Самолет Ан-26 в Харьковской области.
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