Авиакатастрофа под Харьковом: погибло 26 человек

25 сентября разбился самолет Ан-26 в Харьковской области. Крушение произошло на расстоянии двух километров от военного аэропорта, после чего борт загорелся. Сообщается о 26 погибших.

По предварительной информации, крушение произошло около 20:45 мск. Самолет разбился в двух километрах от военного аэродрома, на 530 километре трассы Киев — Харьков недалеко от шоссе.



После столкновения с землей воздушное судно загорелось, пожар ликвидировали только через час после крушения. Самолет был приписан к военной части А4104.

Помимо экипажа, на борту находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил. По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, крушение произошло во время учебно-тренировочного полета.

Один из пострадавших в результате авиакатастрофы, который находился в тяжелом состоянии в больнице, умер, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 12:15 на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших. Один человек умер в больнице и один человек травмирован (находится в больнице)», — говорится в сообщении ГСЧС.

Журналисты издания Страна.ua со ссылкой на анонимный источник в министерстве обороны Украины сообщили , что вероятной причиной крушения самолета стал отказ двигателя.



Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что Ан-26 мог разбиться из-за ошибки экипажа: летчики перепутали автомобильную трассу со взлетно-посадочной полосой.

«Предварительный вывод — ошибка экипажа», — сообщил он.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал в ближайшее время приехать на место крушения самолета под Харьковом. Вместе с ним в регион прибудут глава офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Андрей Таран.

Сейчас на месте трагедии работают поисково-спасательные группы. Они продолжают разбирать разбитый фюзеляж самолета и искать погибших. Курсанты прочесывают местность в поисках пострадавших и обломков самолета.