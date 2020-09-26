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Авиакатастрофа под Харьковом: погибло 26 человек

26.09.2020 14:57 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

25 сентября разбился самолет Ан-26 в Харьковской области. Крушение произошло на расстоянии двух километров от военного аэропорта, после чего борт загорелся. Сообщается о 26 погибших

По предварительной информации, крушение произошло около 20:45 мск. Самолет разбился в двух километрах от военного аэродрома, на 530 километре трассы Киев — Харьков недалеко от шоссе. 

После столкновения с землей воздушное судно загорелось, пожар ликвидировали только через час после крушения. Самолет был приписан к военной части А4104.

Помимо экипажа, на борту находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил. По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, крушение произошло во время учебно-тренировочного полета. 

Один из пострадавших в результате авиакатастрофы, который находился в тяжелом состоянии в больнице, умер, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 12:15 на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших. Один человек умер в больнице и один человек травмирован (находится в больнице)», — говорится в сообщении ГСЧС.

Журналисты издания Страна.ua со ссылкой на анонимный источник в министерстве обороны Украины сообщили, что вероятной причиной крушения самолета стал отказ двигателя. 

Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что Ан-26 мог разбиться из-за ошибки экипажа: летчики перепутали автомобильную трассу со взлетно-посадочной полосой. 

«Предварительный вывод — ошибка экипажа», — сообщил он.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал в ближайшее время приехать на место крушения самолета под Харьковом. Вместе с ним в регион прибудут глава офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Андрей Таран

Сейчас на месте трагедии работают поисково-спасательные группы. Они продолжают разбирать разбитый фюзеляж самолета и искать погибших. Курсанты прочесывают местность в поисках пострадавших и обломков самолета.

 
 
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25 сентября разбился Самолет Ан-26 в Харьковской области.
 
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