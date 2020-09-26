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В октябре подорожают некоторые марки сигарет
Источник материала: Партизан
Министерство по налогам и сборам опубликовало информацию о максимальных розничных ценах на сигареты с фильтром, которые начнут действовать с 1 октября 2020 года.
В соответствии с ней, в Беларуси с указанной даты должна измениться стоимость около 30 марок табачных изделий.
В частности, подорожают 14 брендов, производимых ООО «Табак-инвест», 1 бренд, производимый ООО «Табак-инвест», 4 бренда, производимых ООО «Интер Тобакко», 9 брендов, ввозимых госпредприятием «Беларусьторг» и 4 бренда, ввозимых СЗАО «Энерго-Оил».
Цены вырастут в основном на 10 копеек, хотя весь диапазон – от 5 до 15 копеек.
Кроме того, на рынке появятся новые бренды.
Так, «Неман» представит в октябре 3 марки: Pall Mall Nano Amber (2,40 рубля), Rothmans Click Purple (2,50) и Rothmans Click Volt (2,50).
В свою очередь, «Табак-инвест» введет в этом месяце 1 марку – Monte Carlo Evo Green Impulse (2,45 рубля).
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Министерство по налогам и сборам опубликовало информацию о максимальных розничных ценах на сигареты с фильтром, которые начнут действовать с 1 октября 2020 года.
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