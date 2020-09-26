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Синоптики: Дождь и гроза ожидаются в Минске 27 сентября
Источник материала: Партизан
Ночью дождь не ожидается.
Днем вероятность осадков составит 80-90 %, также возможна гроза. Воздух прогреется до +20… +22 °C.
Также, есть вероятность сильного ветра - 6-11 м/с. Его порывы могут достигать 15-18 м/с, в связи с чем синоптики объявили оранжевый уровень опасности.
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Ночью дождь не ожидается.
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