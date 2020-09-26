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В колонии “Волчьи норы” под Ивацевичами был пожар

26.09.2020 14:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Днём 23 сентября горела промышленная зона, где работают осужденные в исправительной колонии №22 “Волчьи норы”.



Бороться с огнем приезжали несколько пожарных расчетов. В промзоне были сильно повреждены строения.

Официального комментария по этому происшествию пока не было, как и не было упоминания о факте в пожарных сводках. За отсутствием официальной информации некоторые паблики связывают происшествие чуть ли не с политическим протестом, но никакой достоверной информации по этому поводу нет.

В колонии №22 “Волчьи норы” отбывают наказание осужденные по наркотическим статьям. По состоянию на ноябрь 2018 года в колонии содержалось 1,1 тысяча заключенных.

На территории ИК заключенные и работают. Здесь есть швейный цех, деревообработка и разборка металлолома. В ИК работает отделение Ивацевичского государственного профлицея сельхозпроизводства, в котором готовят по специальностям “электросварщик”, “швея-портной”, “деревообработка”.
 
 
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Днём 23 сентября горела промышленная зона, где работают осужденные в исправительной колонии №22 “Волчьи норы”.
 
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