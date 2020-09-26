В колонии “Волчьи норы” под Ивацевичами был пожар









Бороться с огнем приезжали несколько пожарных расчетов. В промзоне были сильно повреждены строения.





Официального комментария по этому происшествию пока не было, как и не было упоминания о факте в пожарных сводках. За отсутствием официальной информации некоторые паблики связывают происшествие чуть ли не с политическим протестом, но никакой достоверной информации по этому поводу нет.





В колонии №22 “Волчьи норы” отбывают наказание осужденные по наркотическим статьям. По состоянию на ноябрь 2018 года в колонии содержалось 1,1 тысяча заключенных.





На территории ИК заключенные и работают. Здесь есть швейный цех, деревообработка и разборка металлолома. В ИК работает отделение Ивацевичского государственного профлицея сельхозпроизводства, в котором готовят по специальностям “электросварщик”, “швея-портной”, “деревообработка”.