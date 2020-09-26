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МВД продолжает слать «смски» белорусам. На этот раз об ответственности за блокировку дорог

26.09.2020 14:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Абоненты мобильных операторов получили новые сообщения от милиции





— Министерство внутренних дел напоминает, что умышленное блокирование транспортных коммуникаций, путем создания препятствий, выставления постов или иным способом, влечет административную ответственность в виде штрафа в размере до 10 базовых величин».
 
В сообщении также написано, что за повторные действия, которые повлекут ущерб в крупном размере, может наступить и уголовная ответственность.
 
Напомним, недавно МВД стало инициатором подобной рассылки. В ней предлагалось сообщать в милицию об использовании «незарегистрированной символики».
 
 
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Абоненты мобильных операторов получили новые сообщения от милиции
 
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