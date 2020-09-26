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Командировки по-новому, «пересчет» тунеядцев, рост цен на сигареты. Изменения октября
Источник материала: Tut.by
С 6 октября белорусы будет отправляться в командировки по новым правилам, изменения касаются возмещения затрат на аренду жилья. А некоторым, чтобы не попасть с ноября в тунеядскую базу, до 21 октября нужно успеть предоставить в специальную комиссии документы, которые подтверждают занятость. Власти также должны решить, что будет с ценами на гречку в октябре. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие изменения ожидают белорусов в октябре, которые могут повлиять на толщину наших кошельков.
Командировки по-новому
С 6 октября белорусы
Индивидуальные предприниматели и организации независимо от формы собственности (кроме бюджетных), которые отправляют своих работников в командировки, самостоятельно принимают решение о возмещении расходов по найму жилого помещения. Сделать это нужно как на основании подтверждающих документов, так и без их представления. Но если без документов, то есть ограничения. Это касается как командировок по стране, так и за границу, уточняли ранее в Минтруда.
При отсутствии подтверждающих документов возмещение составит от 5% до 20% от потраченной на проживание суммы.
Бюджетные организации расходы на аренду жилья при командировках по стране должны будут возмещать на основании подтверждающих документов. При их отсутствии — в размере 5% размеров возмещения этих расходов.
Власти пересчитают тунеядцев
В ноябре в Беларуси должны обновить список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Тем, кто попадет в него и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение. До 21 октября
Планировалось, что тунеядцы с октября 2019 года
Ранее в декабре 2018 года министр труда и соцзащиты Ирина Костевич
Подорожают некоторые сигареты
С 1 октября в Беларуси
Цены на гречку
В Беларуси до 30 сентября действует госрегулирование цен на гречку. Ранее решение о сдерживании ценника приняли в первую очередь для того, что на эту крупу не завышали цены и для товарной обеспеченности,
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие изменения ожидают белорусов в октябре, которые могут повлиять на толщину наших кошельков.
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