Командировки по-новому, «пересчет» тунеядцев, рост цен на сигареты. Изменения октября

Источник материала: Tut.by

С 6 октября белорусы будет отправляться в командировки по новым правилам, изменения касаются возмещения затрат на аренду жилья. А некоторым, чтобы не попасть с ноября в тунеядскую базу, до 21 октября нужно успеть предоставить в специальную комиссии документы, которые подтверждают занятость. Власти также должны решить, что будет с ценами на гречку в октябре. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие изменения ожидают белорусов в октябре, которые могут повлиять на толщину наших кошельков.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Командировки по-новому

С 6 октября белорусы будет отправляться в командировки по новым правилам. Изменения касаются порядка возмещения расходов по найму жилья.

Индивидуальные предприниматели и организации независимо от формы собственности (кроме бюджетных), которые отправляют своих работников в командировки, самостоятельно принимают решение о возмещении расходов по найму жилого помещения. Сделать это нужно как на основании подтверждающих документов, так и без их представления. Но если без документов, то есть ограничения. Это касается как командировок по стране, так и за границу, уточняли ранее в Минтруда.

При отсутствии подтверждающих документов возмещение составит от 5% до 20% от потраченной на проживание суммы.

Бюджетные организации расходы на аренду жилья при командировках по стране должны будут возмещать на основании подтверждающих документов. При их отсутствии — в размере 5% размеров возмещения этих расходов.

Власти пересчитают тунеядцев

В ноябре в Беларуси должны обновить список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Тем, кто попадет в него и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение. До 21 октября нужно успеть предоставить в комиссии по координации работы по содействию занятости документы, которые подтверждают занятость. Обновляют базу ежеквартально, поэтому представить документы надо до 21 октября, 21 января, 21 апреля, 21 июля соответственно.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Планировалось, что тунеядцы с октября 2019 года будут полностью оплачивать отопление и газ. Однако власти перенесли этот срок на 1 мая 2020 года, а позднее — на 1 мая 2021 года.

Ранее в декабре 2018 года министр труда и соцзащиты Ирина Костевич заявляла , что в базе не занятых в экономике числится около 500 тысяч человек. В ведомстве не предоставляют актуальные данные по числу включенных в базу.

Подорожают некоторые сигареты

С 1 октября в Беларуси подорожают некоторые марки сигарет — как тех, что выпускаются в стране, так и импортных. Прибавка составит от 5 до 15 копеек. Также в продаже появятся новые марки сигарет.

Цены на гречку

В Беларуси до 30 сентября действует госрегулирование цен на гречку. Ранее решение о сдерживании ценника приняли в первую очередь для того, что на эту крупу не завышали цены и для товарной обеспеченности, поясняли в МАРТ. Власти должны решить, будет ли продлено регулирование цен на гречку.