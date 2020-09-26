|
«Обыскивали авто, били их дубинками». Что же происходило на проспекте Дзержинского в ночь после инаугурации
Источник материала: Tut.by
Протестный вечер в Минске после инаугурации многим запомнился громким происшествием на проспекте Дзержинского. В Сети
На роликах, которые появились в тот вечер, видно, что проезжая часть проспекта Дзержинского заблокирована микроавтобусами, а силовики бьют стоящие автомобили. Больше всего досталось Opel и Volkswagen. Причем последний в какой-то момент совершает «полицейский разворот» и уезжает. На расстоянии нескольких метров от Opel стоял побитый Geely, водитель которого объяснил, что в его авто кто-то врезался.
Спустя несколько минут жильцы улицы Разинской станут свидетелями задержания водителя того самого Volkswagen, а во второй половине дня 24 сентября появится комментарий МВД об инциденте.
В частности там рассказали, что
Здесь стоит сказать, что сегодня, 26 сентября, в своем телеграме «Наша Ніва»
Ничего не сказано в комментарии МВД и о том, что же было в самом начале этих событий и почему силовики в таком количестве «набросились» на автомобили. Жильцы дома, который находится рядом с местом происшествия, рассказали нам свою версию и поделились видео.
— Около полуночи, когда дети уже спали, я услышал с проспекта звуки сирены. Решил закрыть окно, чтобы рев не разбудил детей. Заодно посмотрел, что же там происходит, — вспоминает жилец дома, который представился как Brus.
Мужчина увидел, что на T-образном перекрестке, где к проспекту Дзержинского примыкает 1-й Извозный переулок, в сторону площади Богушевича на красный сигнал светофора стоят около десяти автомобилей. А перед ними, между первой и второй полосами, стала машина ГАИ с включенным красным маяком. Гаишники при этом из машины не выходили, никаких команд слышно не было.
— Загорелся зеленый свет, но машины продолжали стоять. Было непонятно, что происходит, ведь водители и пассажиры вели себя спокойно: никаких флагов и лозунгов. А через минуту со стороны проспекта Жукова подъехало много микроавтобусов, они стали у светофора, возле машины ГАИ. Из них выскочили парни в форме цвета хаки, в шлемах и с дубинками, и бросились к стоящим на проезжей части машинам: что-то кричали, открывали двери, багажники, заглядывали в сумки людей.
В крайней левой полосе стоял темный внедорожник Opel.
— Когда к нему стали приближаться силовики, водитель Opel поехал назад, возможно, он испугался. Видно, он хотел развернуться, но не сумел — врезался в бок Geely. После этого «китайца» откинуло в сторону, а Opel заглох.
Тут же к Opel подбежали силовики и начали бить авто дубинками. Водителя вытащили из салона и уложили на асфальт лицом вниз.
— А в то время как силовики бежали к Opel, позади стоял VW. Кстати, парни с дубинками на него даже внимания не обратили, пробежали мимо, к внедорожнику. Наверняка водитель увидел толпу с дубинками и испугался, что его машину сейчас тоже разобьют, поэтому рванул вперед. Видно, он не предполагал, что впереди перекрыта дорога.
По
VW доехал до бусов, увидел, что дальше ехать некуда, после развернулся на 180 градусов и остановился.
— Он остановился, потому что заглох, — рассказывает сосед нашего собеседника, который наблюдал за происходящим со своего балкона. — Пока машина несколько секунд стояла, к ней кинулись силовики: они отстали от Opel, бежали и те, кто оставался возле бусов. Начали лупить по кузову. Даже нам сверху на это все было страшно смотреть…
Очевидцы видели, что кого-то вытаскивали из салона VW, вроде бы водительская дверь тоже открывалась. Сверху мужчины видели, что стекло в универсале было сильно разбито — оно потрескалось сеточкой и стало белого цвета. Однако через мгновение VW рванул вперед, обогнул людей, патрульные автомобили и уехал. За ним в погоню с мигалками и сиреной отправились два экипажа ГАИ.
— На улице стоял такой шум, что многие из моих соседей повылезали в окна и вышли на балконы. Силовики кричали им, чтобы шли домой, а потом даже светили фонарями на окна дома.
По словам Brus, через примерно через полчаса задержанных людей поместили в бусики и увезли. Движение в этом направлении на дороге не открывали в течение полутора часов: гаишники замеряли рулеткой расстояние на месте ДТП, потом приехали коммунальники — убирали битые стекла с проезжей части.
На данный момент более подробного комментария о произошедшем МВД не предоставило. Как только информация появится, мы опубликуем ее.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Обыскивали авто, били их дубинками». Что же происходило на проспекте Дзержинского в ночь после инаугурации
Вместе с жильцами многоэтажки, которая находится рядом с местом происшествия, AUTO.TUT.BY попытался восстановить картину того вечера.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)