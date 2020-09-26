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«Обыскивали авто, били их дубинками». Что же происходило на проспекте Дзержинского в ночь после инаугурации

26.09.2020 15:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Протестный вечер в Минске после инаугурации многим запомнился громким происшествием на проспекте Дзержинского. В Сети появилось видео того, как несколько десятков силовиков в ночь со среды на четверг громят автомобили, затем стало известно, что один из водителей пытался скрыться и был задержан неподалеку. Вместе с жильцами многоэтажки, которая находится рядом с местом происшествия, AUTO.TUT.BY попытался восстановить картину того вечера.

На роликах, которые появились в тот вечер, видно, что проезжая часть проспекта Дзержинского заблокирована микроавтобусами, а силовики бьют стоящие автомобили. Больше всего досталось Opel и Volkswagen. Причем последний в какой-то момент совершает «полицейский разворот» и уезжает. На расстоянии нескольких метров от Opel стоял побитый Geely, водитель которого объяснил, что в его авто кто-то врезался.

Спустя несколько минут жильцы улицы Разинской станут свидетелями задержания водителя того самого Volkswagen, а во второй половине дня 24 сентября появится комментарий МВД об инциденте.

В частности там рассказали, что два экипажа ГАИ преследовали VW. Поводом для этого стало то, что он «сначала подрезал пассажирский автобус, а затем блокировал движение в районе пересечения проспекта Дзержинского и улицы Щорса». Водитель «немца», пытаясь скрыться, заехал во двор по улице Разинской. Когда инспектор вышел из машины и направился к нарушителю, тот начал движение задним ходом. В результате он столкнулся со служебным авто, а затем наехал на сотрудника ГАИ. Милиционера госпитализировали. 30-летний водитель VW, заявили в МВД, оказался пьян.

Здесь стоит сказать, что сегодня, 26 сентября, в своем телеграме «Наша Ніва» сообщила, что главный редактор издания Егор Мартинович оказался перед этим в одной камере на Окрестина с водителем того самого VW. По информации издания, водитель не был пьян в момент происшествия: экспертиза показала 0,25 промилле, в таком состоянии можно садиться за руль.

Ничего не сказано в комментарии МВД и о том, что же было в самом начале этих событий и почему силовики в таком количестве «набросились» на автомобили. Жильцы дома, который находится рядом с местом происшествия, рассказали нам свою версию и поделились видео.

— Около полуночи, когда дети уже спали, я услышал с проспекта звуки сирены. Решил закрыть окно, чтобы рев не разбудил детей. Заодно посмотрел, что же там происходит, — вспоминает жилец дома, который представился как Brus.
 
Мужчина увидел, что на T-образном перекрестке, где к проспекту Дзержинского примыкает 1-й Извозный переулок, в сторону площади Богушевича на красный сигнал светофора стоят около десяти автомобилей. А перед ними, между первой и второй полосами, стала машина ГАИ с включенным красным маяком. Гаишники при этом из машины не выходили, никаких команд слышно не было.
 
— Загорелся зеленый свет, но машины продолжали стоять. Было непонятно, что происходит, ведь водители и пассажиры вели себя спокойно: никаких флагов и лозунгов. А через минуту со стороны проспекта Жукова подъехало много микроавтобусов, они стали у светофора, возле машины ГАИ. Из них выскочили парни в форме цвета хаки, в шлемах и с дубинками, и бросились к стоящим на проезжей части машинам: что-то кричали, открывали двери, багажники, заглядывали в сумки людей.
 

В крайней левой полосе стоял темный внедорожник Opel.

— Когда к нему стали приближаться силовики, водитель Opel поехал назад, возможно, он испугался. Видно, он хотел развернуться, но не сумел — врезался в бок Geely. После этого «китайца» откинуло в сторону, а Opel заглох.

Тут же к Opel подбежали силовики и начали бить авто дубинками. Водителя вытащили из салона и уложили на асфальт лицом вниз.
 
— А в то время как силовики бежали к Opel, позади стоял VW. Кстати, парни с дубинками на него даже внимания не обратили, пробежали мимо, к внедорожнику. Наверняка водитель увидел толпу с дубинками и испугался, что его машину сейчас тоже разобьют, поэтому рванул вперед. Видно, он не предполагал, что впереди перекрыта дорога.
 
По информации «Нашей Нівы», водитель VW не был участником протестов, вместе с женой он ехал из кафе на «Михалово» в сторону Грушевки.

Так выглядел Opel после происшествия на проспекте Дзержинского

VW доехал до бусов, увидел, что дальше ехать некуда, после развернулся на 180 градусов и остановился.

— Он остановился, потому что заглох, — рассказывает сосед нашего собеседника, который наблюдал за происходящим со своего балкона. — Пока машина несколько секунд стояла, к ней кинулись силовики: они отстали от Opel, бежали и те, кто оставался возле бусов. Начали лупить по кузову. Даже нам сверху на это все было страшно смотреть…


А вот Volkswagen после задержания водителя

Очевидцы видели, что кого-то вытаскивали из салона VW, вроде бы водительская дверь тоже открывалась. Сверху мужчины видели, что стекло в универсале было сильно разбито — оно потрескалось сеточкой и стало белого цвета. Однако через мгновение VW рванул вперед, обогнул людей, патрульные автомобили и уехал. За ним в погоню с мигалками и сиреной отправились два экипажа ГАИ.

— На улице стоял такой шум, что многие из моих соседей повылезали в окна и вышли на балконы. Силовики кричали им, чтобы шли домой, а потом даже светили фонарями на окна дома.


По словам Brus, через примерно через полчаса задержанных людей поместили в бусики и увезли. Движение в этом направлении на дороге не открывали в течение полутора часов: гаишники замеряли рулеткой расстояние на месте ДТП, потом приехали коммунальники — убирали битые стекла с проезжей части.

На данный момент более подробного комментария о произошедшем МВД не предоставило. Как только информация появится, мы опубликуем ее.

 
Теги: Минск
 
 
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