«За август бегать натренировались». «Забег свободных» в парке Дружбы народов закончился задержанием

Источник материала: Tut.by

Когда минчане через соцсети собирались на благотворительный «Забег свободных», планировали: пробегут в Парке дружбы народов 5 км, а те, кто захочет, оставят деньги для фонда солидарности. Получилось все иначе: в пробежке «поучаствовали» силовики и из 35 бегунов задержали, по словам очевидцев, двоих. Рассказываем, как это было.





Старт намечен в Парке дружбы народов на пересечении Богдановича и Кульмана в 10.40. Сколько людей придет, заранее никто не знает. Кто все придумал, тоже.

— Знаете, какое время: в стране быть организатором опасно, — улыбается Ян, один из тех, кто побежит сегодня утром. — Каждый помогает делу, как может: художники рисуют картины, а бегуны бегают. Сам я бегаю давно, но основное мое занятие велоспорт. Для масс он тяжелее, а вот бегать в августе все уже хорошо натренировались.





Форму одежды для забега не оговаривали, лишь намекнули: «Все знают, какие цвета в тренде этого лета». Вероника — одна из тех, кто в БЧБ: белые лосины, красный топ.

— Я посещаю тренажерный зал и считаю себя выносливым человеком. Мне нравится такая нагрузка! В том числе ходить по 20 км в день на маршах, — улыбается она. — Не считая сложных моментов: не все могут вернуться домой. У меня, слава Богу, все прогулки были удачные. А что касается формы, специально я не готовилась, просто дома оказался такой комплект. Эти лосины обычно не ношу, но ради такого случая надела. Пусть видят, что забег у нас тематический, но при этом мы, как бабушки на лавочке говорят, не гудим, не орем, а за здоровый образ жизни — и свой, и для нации в целом.





По итогу собралось чуть больше сорока человек: бегуны и те, кто поддержать. Судя по майкам участников полумарафонов разных лет и минских беговых клубов, большинство — опытные бегуны. Но и те, кто бегом не увлекается, пришли тоже.

— Я не бегун, но хорошее дело всегда рада поддержать. Я узнала о мероприятии в дворовом чате, — рассказывает Эльвира. — Мы теперь с соседями собираемся, знакомимся, пьем чаек. Вчера шашлыки жарили: закончили в четыре утра. В 10.40 утра я уже на забеге. Ну а что делать? Думаю, многие сейчас поняли, что надо учиться бегать и тренироваться.





По ходу выясняется, что километров побегут не пять, а четыре с половиной — как раз дважды обежать парк. Медалей и соревнования на скорость не будет — бегут в разговорном темпе. Импровизированное приветственное слово, те, кто хочет, оставляют деньги в фонд протестующих, и маленькая группа — на старт вышло 35 человек — убегает в парк. Кто-то взял с собой ребенка в коляске, кто-то — пса на поводке.

За колонной по проезжей части последовал микроавтобус с несколькими силовиками.





Первый круг участники добегают в полном составе. Те, кому 2,5 км бега даются с трудом, потихоньку сходят с дистанции отдышаться. Второй круг приходится закончить раньше положенного: те, кто возвращается из парка к финишу, сообщают — начались задержания.

По словам тех, кто был рядом, задерживать стали примерно на 3 км. Силовики в оливковой форме и масках некоторое время бежали за участниками через парк. Остальные бросились врассыпную — и через парк вернулись к финишу.





Разгоряченные, запыхавшиеся, люди расстроенно обсуждают случившееся. Догнали и задержали, вероятно, двоих парней. Кажется, выбрали тех, кто был с БЧБ-флагами на плечах. «Это же пробежка! Не было ни плакатов, ни криков», — жалуются они друг другу. И решают: лучше разойтись. Потому что, хоть забег и закончился, в безопасности себя никто не ощущает.