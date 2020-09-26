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Возле Комаровского рынка начались задержания

26.09.2020 15:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вот уже которую неделю по субботам минчанки выходят в центр города на женские марши. Мирными шествиями они выражают свой протест насилию и официальным результатам выборов. Предыдущая акция закончилась массовыми задержаниями, однако сегодня, несмотря на страх оказаться в автозаке, а затем в РУВД, десятки белорусок нашли в себе смелость выйти на очередной марш. Рассказываем, что происходит в центре Минска.

Напомним, все субботние и воскресные шествия официально не являются санкционированными, о чем участниц марша постоянно предупреждают сотрудники милиции. Настойчивые просьбы разойтись звучат и сегодня. В ответ пока немногочисленные девушки отвечают хором: «Это наш город!»

Возле Комаровского рынка начались задержания

Одной из первых на площадке у Комаровского рынка появилась 73-летняя Нина Багинская, активная участница всех протестных шествий. Как обычно, она пришла с флагом. Собравшиеся скандировали «Нина!» и «Нина наш герой». Тем временем на площадку подъехали тонированные бусики.

Возле Комаровского рынка начались задержания

Возле Комаровского рынка начались задержания

Возле Комаровского рынка начались задержания

Возле Комаровского рынка начались задержания

Возле Комаровского рынка начались задержания

Начались задержания. Силовики в балаклавах затащили в бус девушку, сообщает наш корреспондент.

Возле Комаровского рынка начались задержания

Возле Комаровского рынка начались задержания

В бусике оказалась и Нина Багинская. Не совсем понятно, задержали ли ее или она зашла сама, чтобы отобрать изъятый у нее флаг.

Возле Комаровского рынка начались задержания

Задержав несколько человек, силовики в оливковой форме продолжили прочесывать местность в поисках активных протестующих. На площадке у рынка остаются десятки человек, но визуально трудно определить, являются ли они участниками акции. Ведь по выходным здесь всегда многолюдно.

Группа женщин разных возрастов буквально окружила журналистов Russia Today. Вышел эмоциональный разговор.

Люди в балаклавах забрали еще несколько человек, в том числе мужчину, который шел с рынка с пакетами овощей.

Возле Комаровского рынка начались задержания

Девушки стали у ТЦ «Импульс» и скандируют «Это наш город» и «Мы здесь власть». Примерно в этом месте уже сформировалась небольшая колонна и девушки направились в сторону ресторана "Лидо" у ЦУМа.

Возле Комаровского рынка начались задержания

Возле Комаровского рынка начались задержания

Возле Комаровского рынка начались задержания

И снова в действии непредсказуемый и спонтанный «женский план»: колонна внезапно развернулась и пошла обратно к площади Якуба Коласа.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Вот уже которую неделю по субботам минчанки выходят в центр города на женские марши. Мирными шествиями они выражают свой протест насилию и официальным результатам...
 
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