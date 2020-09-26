У бюджетников второй месяц подряд падают средние зарплаты. Реальные тоже сокращаются

Источник материала: Tut.by

У бюджетников второй месяц подряд заметно падают средние зарплаты. В августе этот показатель сократился на 40,3 рубля, а в июле — почти на 49 рублей. В прошлом месяце средняя зарплата бюджетников составила 987,7 рубля (сумма до уплаты налогов), следует из данных Белстата. При этом продолжают также падать и реальные заработки, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, в августе они уменьшились на 4,1%.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Уточним, что данные о средней зарплате публикуются Белстатом до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников). Средняя зарплата бюджетников за вычетом налогов в августе составляла около 849 рублей. Ниже в тексте указаны суммы до вычета налогов.

В здравоохранении средняя зарплата в августе составила 1116,1 рубля. Это почти на 62 рубля, или на 5,2% меньше, чем в июле. В образовании средние заработки упали до 837,2 рубля. Эта сумма на 33 рубля, или 3,7%, меньше, чем в июле.

Средние заработки в образовании и здравоохранении сокращались и в августе 2019 года, но тогда падение было меньшим: в здравоохранении они упали на 2,9%, а в образовании — на 2,4%.

Реальные зарплаты, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, в прошлом месяце также упали у бюджетников — на 4,1% по сравнению с июлем. В здравоохранении падение составило 5,4%, а в образовании — 3,9%.