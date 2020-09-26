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В Минске задерживали журналистку «Еврорадио» Юлию Матузову
Источник материала: Навiны
Милиционеры задержали аккредитованную журналистку «Еврорадио» Юлию Матузову, которая работала в жилете «Пресса», но отпустили спустя 10 минут.
Инцидент произошел во время ее работы на Женском марше, сообщили в
Около 14:15 у Комаровского рынка начались задержания собиравшихся здесь участниц акции. Люди рассеяны группами по несколько десятков человек. Из микроавтобусов вышли люди в балаклавах в зеленой форме без опознавательных знаков и задержали несколько женщин,
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Милиционеры задержали аккредитованную журналистку «Еврорадио» Юлию Матузову, которая работала в жилете «Пресса», но отпустили спустя 10 минут.
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