В Минске задерживали журналистку «Еврорадио» Юлию Матузову

Милиционеры задержали аккредитованную журналистку «Еврорадио» Юлию Матузову, которая работала в жилете «Пресса», но отпустили спустя 10 минут.



Источник: facebook.com/juliamatuzova

Инцидент произошел во время ее работы на Женском марше, сообщили в «Еврорадио» .