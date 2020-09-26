Витебские и Псковский университеты начнут совместно обучать студентов

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 26 сен – Sputnik. Вузы Витебска и Пскова начнут совместно обучать студентов – соответствующие соглашения и меморандумы о взаимном сотрудничестве подписаны во время визита представителей Псковской области в Витебск, передает корреспондент Sputnik.

Псковская делегация находится в Витебске с официальным визитом, после чего поедет в Минск на VII форум регионов Беларуси и России, который состоится 28-29 сентября.

"Мы посетили три витебских университета и один колледж, в результате этих встреч было подписано несколько соглашений и один меморандум, что на мой взгляд является важным результататом. Именно ВУЗы и ССУЗы являются кузницей профессиональных кадров в экономике любой страны", - отметила на встрече с председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстневым первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Она сообщила, что стороны собираются не только сохранить связи, которые установились между учебными заведения двух областей, но и усилить сотрудничество. По словам Емельяновой сейчас необходимо отрабатывать новые программы по конкретным направлениям экономики и промышленности.

Международная образовательная программа

Псковские гости посетили Витебский медицинский университет, Технологический университет, Витебский государственный университет и Витебский технологический государственный колледж.

"В каждом из этих университетов мы успели провести предварительную работу в рамках генеральных соглашений в образовательной, научной и инновационной политике. И сегодня уже приступили к обсуждению, подготовке и реализации конкретных научных проектов, причем на следующей неделе пройдут встречи рабочих групп двух университетов, которые отчитаются о предварительных результатах по итогам сегодняшнего дня", - отметила на встрече ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина.

Вместе с Витебским государственным технологическим университетом ПсковГУ намерен разработать международную образовательную программу по обучению специалистов, которые будут сопровождать медицинское оборудование. Инженеров по медоборудованию планируется готовить по системе 2+2 на бакалавриате, когда студент первые два года учится в родном университете, а вторые два года "в рамках мобильности между двумя ВУЗами".

Первый этап проектов займет два года, которые уйдут на разработку и защиту новой образовательной программы с ее апробацией, а второй этап, как раз и есть обучение по модели 2+2.

С Техническим университет ПсковГУ заключил также соглашение о совместной защите проектов перед резидентами предприятий, как Псковской так и Витебской областей.

"С Медицинским университетом мы подписали меморандум о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в области интернационализации образования. На встрече с руководством ВУЗа мы обсудили совместное участие наших педагогов и студентов в международных проектах, партнёрство в реализации образовательных программ в сетевой форме, а также создании лабораторий молекулярной медицины и IT-медицины. Мы рассмотрели вопрос об обмене студентами и педагогами между университетами", - отметили гости из Пскова.

С Витебским государственным университетом имени Машерова псковский вуз подписал соглашение о создании зеркальной лаборатории на площадках сразу двух государств. Как отметили россияне, здесь они хотели бы предложить международный консоциум с участием предприятий и двух университетов.

Выразили восхищение гости и Технологическим колледжем, который готовит рабочих "на высоком уровне" и предложили обменяться профессиональными программами и студенческими проектами, что поможет с новым понимаем "освещать рынок труда".

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