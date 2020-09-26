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Около 200 человек прошли под красно-зелеными флагами по центру Гродно

26.09.2020 16:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Марш под государственными флагами прошел по центру Гродно 26 сентября. Он собрал около 200 человек.

Демонстранты собрались около филармонии. Один из участников предупредил, что шествие разрешено только с государственной символикой. Демонстранты прошли через старый мост и Советскую площадь к парку Жилибера. Вместе с ними с музыкой шел военный оркестр. Люди скандировали «За Беларусь», «Когда мы едины, мы непобедимы», слушали песни ко дню Победы.

Около 200 человек прошли под красно-зелеными флагами по центру Гродно

Около 200 человек прошли под красно-зелеными флагами по центру Гродно

Около 200 человек прошли под красно-зелеными флагами по центру Гродно

Около 200 человек прошли под красно-зелеными флагами по центру Гродно

Около 200 человек прошли под красно-зелеными флагами по центру Гродно

Около 200 человек прошли под красно-зелеными флагами по центру Гродно

 

Фото Сергея Людкевича

 
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Марш под государственными флагами прошел по центру Гродно 26 сентября. Он собрал около 200 человек.
 
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