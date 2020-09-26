Около 200 человек прошли под красно-зелеными флагами по центру Гродно

Марш под государственными флагами прошел по центру Гродно 26 сентября. Он собрал около 200 человек.

Демонстранты собрались около филармонии. Один из участников предупредил, что шествие разрешено только с государственной символикой. Демонстранты прошли через старый мост и Советскую площадь к парку Жилибера. Вместе с ними с музыкой шел военный оркестр. Люди скандировали «За Беларусь», «Когда мы едины, мы непобедимы», слушали песни ко дню Победы.

























Фото Сергея Людкевича