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«Разве я многого желаю?» Вера Лапко написала о «тяжелых временах» в Беларуси

26.09.2020 16:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусская теннисистка Вера Лапко написала в «Инстаграме», что хочет жить на родине.

«Разве я многого желаю?» Вера Лапко написала о «тяжелых временах» в Беларуси

«Так как я часто путешествую, я имею возможность увидеть много разных городов и стран. Какие-то места нравятся, а где-то категорически не хотелось бы жить. Беларусь переживает (да и переживала) тяжелые времена. Но она навсегда останется моим домом, моим местом силы, как говорят. В ней все свое: и природа, и люди, и воспоминания из детства, и любимые кафешки в Минске, и красивые старинные улочки в Гродно, и красивейшие парки по всей стране. Туда мне всегда хочется возвращаться, несмотря ни на что. И жить я хочу тоже у себя на Родине — в Беларуси. Не хочу думать о том, где мне подыскать место жительства побезопаснее, покомфортнее. Я хочу, чтобы комфортно и безопасно мне было в моем родном доме, в Минске. Я не хочу бояться за себя, за моих любимых. Я хочу, чтобы моя страна могла гарантировать мне защиту, если я в ней буду нуждаться, а не наоборот. Разве я многого желаю?», — написала Лапко.

После первых августовских митингов Лапко написала, что уже третьи сутки не может нормально уснуть, так как переживает. «Мое сердце разрывается на части из-за того, что сейчас происходит в моей родной, родимой Беларуси. Белорусы, родненькие, держитесь», — писала теннисистка.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Белорусская теннисистка Вера Лапко написала в «Инстаграме», что хочет жить на родине.
 
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