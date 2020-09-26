Минчанин: «Нескольким авто во дворе перерезали тормозные шланги из-за символики»

Источник материала: Onliner

«Перерезали левый шланг и магистральную трубку на моем Mercedes и на авто соседей, — рассказал Onliner минчанин Евгений. — На моем автомобиле были наклейки с надписью „ЯМы 97%“, с гербом „Погоня“. В этом вижу основную причину произошедшего. Мне известно еще как минимум о двух таких случаях среди моих знакомых».

Евгений говорит, что не смог вовремя обнаружить серьезное и опасное повреждение: «Сел за руль утром, поехал и не заметил, что оставил за собой лужу и капли по всему двору. Определенно, обрезали ночью, пока машина стояла у дома. Но следы я увидел, только когда вернулся. С утра же поехал по городу как ни в чем не бывало. Доехал до перекрестка улиц Калиновского и Всехсвятской, и вдруг отказали тормоза. Я докатился до конца улицы и остановил машину, залез посмотреть под днище, а там торчит трубка, и из нее льется жидкость».





«У соседа похожая история, но он обнаружил последствия чьих-то преступных действий еще во дворе, — добавил собеседник. — Еще один человек, оказавшийся в такой же ситуации, как можно предположить, научен горьким опытом: уже не в первый раз сталкивается с повреждениями машины (2—3 раза за последние годы). Насколько мне известно, он из бывших сотрудников. В милицию он не обращался: считает, это бессмысленно».

Позже, по словам автомобилиста, он доставил машину на ремонт: «Документ с СТО я сохранил. Благо в сервисе, когда узнали об обстоятельствах, сделали все за час, не стали тянуть».



