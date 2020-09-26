Торнадо из ракет уничтожило бронетехнику условного противника

Источник материала: Sputnik Беларусь

Очередной эпизод многонациональных учений "Кавказ-2020" разыграли на полигоне Прудбой неподалеку от российского Волгограда.

Реактивная артиллерия мотострелкового соединения разгромила условного противника. Удар произвели из 20 систем залпового огня "Торнадо-Г".

По легенде машины противника уже шли в наступление всего в 20 километрах от дивизионов самоходной артиллерии. Но огневой налет РСЗО "Торнадо" не оставил ему ни единого шанса на "выживание".