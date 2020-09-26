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Торнадо из ракет уничтожило бронетехнику условного противника
26.09.2020 17:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Очередной эпизод многонациональных учений "Кавказ-2020" разыграли на полигоне Прудбой неподалеку от российского Волгограда.
Реактивная артиллерия мотострелкового соединения разгромила условного противника. Удар произвели из 20 систем залпового огня "Торнадо-Г".
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Реактивная система залпового огня обрушила на "врага" 500 ракет всего за 20 секунд. Как стираются в пыль цели, смотрите в видео Sputnik.
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