По Беларуси прошли субботние «женские марши». Не обошлось без задержаний

Источник материала: Ежедневник

В субботу прошел традиционный «женский марш». И вновь он закончился брутальными задержаниями.

Первоначально женщины и девушки планировали собраться на альтернативную инаугурацию Светланы Тихановской на площади Победы. Но так как там с утра были сконцентрированы чрезвычайные силы спецподразделений, место сбора было перенесено в район Комаровки.

Перебазировавшиеся туда силовики сразу же приступили к задержаниям. В числе пострадавших оказалась Нина Багинская – ее втащили в спецсредство и увезли, а потом отпустили на улице Козлова. Очередной БЧБ-флаг одного из главных символом белорусских протестов стал добычей ее захватчиков.

Несмотря на превентивные задержания, в ходе которых многих участниц протеста буквально вносили в бусики, женщины сумели перегруппироваться и довольно внушительно колонной выйти на проспект Независимости и пойти в район площади Победы.

Увидев скопление силовиков на площади, колона развернулась и пошла обратно. Рядом с протестующими периодически появлялись неизвестные на бусиках и выхватывали участниц марша.