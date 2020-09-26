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По Беларуси прошли субботние «женские марши». Не обошлось без задержаний

26.09.2020 17:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В субботу прошел традиционный «женский марш». И вновь он закончился брутальными задержаниями.

Первоначально женщины и девушки планировали собраться на альтернативную инаугурацию Светланы Тихановской на площади Победы. Но так как там с утра были сконцентрированы чрезвычайные силы спецподразделений, место сбора было перенесено в район Комаровки.

Перебазировавшиеся туда силовики сразу же приступили к задержаниям. В числе пострадавших оказалась Нина Багинская – ее втащили в спецсредство и увезли, а потом отпустили на улице Козлова. Очередной  БЧБ-флаг одного из главных символом белорусских протестов  стал добычей ее захватчиков.

Несмотря на превентивные задержания, в ходе которых многих участниц протеста буквально вносили в бусики, женщины сумели перегруппироваться и довольно внушительно колонной выйти  на проспект Независимости и пойти в район площади Победы.  

Увидев скопление силовиков на площади, колона развернулась и пошла обратно. Рядом с протестующими периодически появлялись  неизвестные  на бусиках и выхватывали участниц марша.

 
 
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В субботу прошел традиционный «женский марш». И вновь он закончился брутальными задержаниями.
 
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