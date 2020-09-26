|
По Беларуси прошли субботние «женские марши». Не обошлось без задержаний
26.09.2020 17:11 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В субботу прошел традиционный «женский марш». И вновь он закончился брутальными задержаниями.
Первоначально женщины и девушки планировали собраться на альтернативную инаугурацию Светланы Тихановской на площади Победы. Но так как там с утра были сконцентрированы чрезвычайные силы спецподразделений, место сбора было перенесено в район Комаровки.
Перебазировавшиеся туда силовики сразу же приступили к задержаниям. В числе пострадавших оказалась Нина Багинская – ее втащили в спецсредство и увезли, а потом отпустили на улице Козлова. Очередной БЧБ-флаг одного из главных символом белорусских протестов стал добычей ее захватчиков.
Несмотря на превентивные задержания, в ходе которых многих участниц протеста буквально вносили в бусики, женщины сумели перегруппироваться и довольно внушительно колонной выйти на проспект Независимости и пойти в район площади Победы.
Увидев скопление силовиков на площади, колона развернулась и пошла обратно. Рядом с протестующими периодически появлялись неизвестные на бусиках и выхватывали участниц марша.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу прошел традиционный «женский марш». И вновь он закончился брутальными задержаниями.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)