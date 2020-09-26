Правозащитники: В Минске в субботу уже задержаны не менее 30 человек

Источник материала: АФН

Силовики устроили массовую зачистку очередного женского марша, который собрался сегодня в центре столицы Беларуси. Аресты граждан начались еще до начала акции как таковой.

Участницам марша удалось сформировать колонну, которая прошла от площади Якуба Коласа до площади Победы, но была вынуждена развернуться из большого скопления силовиков.

На протяжении всего маршрута марша силовики периодически проводили задержания участниц, не брезгуя зачисткой прилегающих к проспекту дворов.

По данным правозащитников на 16:30 были задержаны не менее 30 участниц марша.

Кроме того, в переходе на площади Якуба Коласа были задержаны 5 музыкантов кавер-группы BEST SOUND BAN. Их задержали вместе с музыкальными инструментами за исполнение песни Виктора Цоя «Перемен».

Также сегодня утром в парке «Дружбы народов» прошел «Забег свободных», участники которого пробежали в поддержку политзаключенных Максима Знака и Ильи Салея.

Во второй тур участники не прошли: начались задержания. Двое человек задержаны и доставлены в следственный изолятор на улице Окрестина.