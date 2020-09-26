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Конвейерные» суды против демонстрантов захлестнули Лиду. Как и всю Беларусь

26.09.2020 17:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Волонтеры правозащитного центра «Правовая помощь населению» сообщают о «конвейерных» судах в городе Лиде.

Каждый день для этого маленького города рассматривают по 10 административных процессов. Что характерно, если сначала судьи присуждали по несколько базовых величин, то сейчас до двадцать базовых величин. Понятно, что таким образомхотят людей загнать в кабалу, чтобы они не выходили на протесты. Сегодня у людей нет доходов и они в шоке от такого давления власти. А местная власть пополняет бюджет на горе людей. Уже судят целыми семьями, как было в 37-ом в Советском Союзе.



К примеру, 17 сентября судья Лидского суда Гаврилов Александр Юрьевич привлек к административной ответственности близких родственников Литвинских по ч.1 ст. 23.24 КоАП РБ. Как отметили наши волонтеры, процессы проходят формально, судьи основывают свои решения на показаниях сотрудников милиции, предавая правдивости и истинности их показаниям. «Сегодня статья 23.24 КоАПРБ становится «народной» статьей против инакомыслия. Почему я назвал «конвейерные» суды, потому, что 17 сентября три судьи Лидского суда Гаврилов Александр Юрьевич, Филатов Максим Юрьевич, Федорович Владимир Казимирович весь день судили граждан за мирные протесты. 

По данной статье были привлечены следующие граждане: Козловский И.С., Курченков В.В., Зубрицкая В.В.,Литвинский К.Ю., Литвинская А.А., Васенкова А.В.,Хромин Ю.Д.,Трофименко О.С.,Черняк В.Г.,Кутыр А.Г.», - отмечает руководитель правозащитного центра Олег Волчек.
 
 
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Волонтеры правозащитного центра «Правовая помощь населению» сообщают о «конвейерных» судах в городе Лиде.
 
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