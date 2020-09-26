Конвейерные» суды против демонстрантов захлестнули Лиду. Как и всю Беларусь









К примеру, 17 сентября судья Лидского суда Гаврилов Александр Юрьевич привлек к административной ответственности близких родственников Литвинских по ч.1 ст. 23.24 КоАП РБ. Как отметили наши волонтеры, процессы проходят формально, судьи основывают свои решения на показаниях сотрудников милиции, предавая правдивости и истинности их показаниям. «Сегодня статья 23.24 КоАПРБ становится «народной» статьей против инакомыслия. Почему я назвал «конвейерные» суды, потому, что 17 сентября три судьи Лидского суда Гаврилов Александр Юрьевич, Филатов Максим Юрьевич, Федорович Владимир Казимирович весь день судили граждан за мирные протесты.



