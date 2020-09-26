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Отдых в пузыре: в Беларуси появился первый бабл-отель

26.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из-за пандемии белорусы проводят отпуск на родных просторах. Интересных предложений появляется все больше. Так, например, в стране открылся первый бабл-отель, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.

В этом отеле нет дверей – только замки, как в дорожной сумке. И они должны быть закрыты. Иначе пузырь сдуется.

Бабл-отель – это только один номер. Здесь два помещения – прихожая и спальня. Стены есть, но совершенно прозрачные. Владелец успокаивает: стесняться не стоит -на частной территории посторонних нет. Идеальное место для романтики.

Авторы проекта Павел и Илья вдохновились бабл-апартаментами на Бали. Пузыри на берегу моря популярны среди туристов. Вот и решили создать бабл с белорусским колоритом. Выбрали место в 30 километрах от столицы, лес со всех сторон.

«Здесь чистый свежий воздух, далее здесь есть чистейшее озеро, в 20 метрах от нашего отеля можете искупаться, покататься на лодке и просто понаблюдать красивые пейзажи», – рассказал совладелец отеля Илья Масюкович.

Бабл-отель готов принимать гостей и зимой. Воздушные пушки подают в пузырь теплый воздух. Но на всякий случай есть и обогреватели.

«Здесь будет сногсшибательная атмосфера, природа. Представьте себя посреди зимы, вокруг снег и вы без куртки посреди леса, мне кажется, что это будет здорово», – рассказал Илья Масюкович.

В планах у бизнесменов – создать целую сеть. Уже к весне следующего года очередные апартаменты надуют на острове посреди озера. Они будут просторнее, чем первый пузырь: с тремя комнатами, туалетом, душем и баней.

В ближайший год в Беларуси планируют открыть семь бабл-отелей.



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Авторы проекта Павел и Илья вдохновились бабл-апартаментами на Бали. Пузыри на берегу моря популярны среди туристов.
 
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