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Отдых в пузыре: в Беларуси появился первый бабл-отель
26.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Из-за пандемии белорусы проводят отпуск на родных просторах. Интересных предложений появляется все больше. Так, например, в стране открылся первый бабл-отель, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.
В этом отеле нет дверей – только замки, как в дорожной сумке. И они должны быть закрыты. Иначе пузырь сдуется.
Бабл-отель готов принимать гостей и зимой. Воздушные пушки подают в пузырь теплый воздух. Но на всякий случай есть и обогреватели.
«Здесь будет сногсшибательная атмосфера, природа. Представьте себя посреди зимы, вокруг снег и вы без куртки посреди леса, мне кажется, что это будет здорово», – рассказал Илья Масюкович.
В ближайший год в Беларуси планируют открыть семь бабл-отелей.
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Авторы проекта Павел и Илья вдохновились бабл-апартаментами на Бали. Пузыри на берегу моря популярны среди туристов.
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