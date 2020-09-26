ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сотни минчанок устроили Женский марш в центре Минска

26.09.2020 18:35 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В соцсетях акция анонсировалась на 14:00 на площади Победы, однако незадолго до начала марша место сбора было изменено на район Комаровского рынка.

Сотни минчанок устроили Женский марш в центре Минска

В 13:05 станция метро «Площадь Победы» была закрыта для посадки и высадки пассажиров. Об этом сообщил Минский метрополитен в своем телеграм-канале без пояснения причин. Помимо этого, возле площади временно перестал останавливаться общественный транспорт. На прилегающих улицах были замечены автобусы и другой транспорт силовиков.

Сотни минчанок устроили Женский марш в центре Минска
Сотни минчанок устроили Женский марш в центре Минска
Сотни минчанок устроили Женский марш в центре Минска

Около 14:15 у Комаровского рынка начались задержания собиравшихся здесь участниц акции. Люди были рассеяны группами по несколько десятков человек. Из микроавтобусов вышли люди в балаклавах в зеленой форме без опознавательных знаков и задержали несколько женщин.

Около 14:45 колонна женского марша численностью примерно 300 человек двинулась от сквера возле Комаровского рынка к проспекту Независимости. Женщины периодически скандировали «Жыве Беларусь!» и «Далучайся!»

В момент прохождения шествия возле торгового центра «Импульс» возле колонны остановились шесть микроавтобусов. Из них выбежали силовики в зеленой форме и балаклавах и задержали еще несколько участниц, а также одного парня.

Сотни минчанок устроили Женский марш в центре Минска

Колона остановилась и участницы шествия вступили в спор с силовиками. Спустя некоторое время шествие возобновило движение и в настоящее время проходит площадь Якуба Коласа.

Во время проверки документов силовики задержали трех журналисток, освещавших в центре Минска традиционную женскую акцию протеста: Марию Войтович («Еврорадио»), Екатерину Карпицкую («Наша Ніва») и Александру Эльбаум (tut.by).

Сотни минчанок устроили Женский марш в центре Минска

Вдоль проспекта между площадью Якуба Коласа и перекрестком с улицей Козлова продолжилась зачистка. Задержали, в частности, женщину, которая сидела с цветами и просила отпустить ее дочь. Возле дома № 46 по проспекту Независимости схватили парня, который шел с девушкой.

В 17:05 была открыта станция метро «Площадь Победы, которая не работала в течение четырех часов.

Сотни минчанок устроили Женский марш в центре Минска

В списке задержанных, который составляют правозащитники, пока 49 фамилий. Неделю назад, по данным МВД, в столице было задержано 415 человек.

 

Фото Сергея Сацюка

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В соцсетях акция анонсировалась на 14:00 на площади Победы, однако незадолго до начала марша место сбора было изменено на район Комаровского рынка.
 
Новости дня
Новости разные
 
В отместку за песню в поддержку Лукашенко штаб Навального «сносит дом Филиппа Киркорова»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.09.2020
Mir24.TV Belarus
26.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика