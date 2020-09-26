Сотни минчанок устроили Женский марш в центре Минска

В соцсетях акция анонсировалась на 14:00 на площади Победы, однако незадолго до начала марша место сбора было изменено на район Комаровского рынка.





В 13:05 станция метро «Площадь Победы» была закрыта для посадки и высадки пассажиров. Об этом сообщил Минский метрополитен в своем телеграм-канале без пояснения причин. Помимо этого, возле площади временно перестал останавливаться общественный транспорт. На прилегающих улицах были замечены автобусы и другой транспорт силовиков.













Около 14:15 у Комаровского рынка начались задержания собиравшихся здесь участниц акции. Люди были рассеяны группами по несколько десятков человек. Из микроавтобусов вышли люди в балаклавах в зеленой форме без опознавательных знаков и задержали несколько женщин.

Около 14:45 колонна женского марша численностью примерно 300 человек двинулась от сквера возле Комаровского рынка к проспекту Независимости. Женщины периодически скандировали «Жыве Беларусь!» и «Далучайся!»

В момент прохождения шествия возле торгового центра «Импульс» возле колонны остановились шесть микроавтобусов. Из них выбежали силовики в зеленой форме и балаклавах и задержали еще несколько участниц, а также одного парня.





Колона остановилась и участницы шествия вступили в спор с силовиками. Спустя некоторое время шествие возобновило движение и в настоящее время проходит площадь Якуба Коласа.

Во время проверки документов силовики задержали трех журналисток, освещавших в центре Минска традиционную женскую акцию протеста: Марию Войтович («Еврорадио»), Екатерину Карпицкую («Наша Ніва») и Александру Эльбаум (tut.by).





Вдоль проспекта между площадью Якуба Коласа и перекрестком с улицей Козлова продолжилась зачистка. Задержали, в частности, женщину, которая сидела с цветами и просила отпустить ее дочь. Возле дома № 46 по проспекту Независимости схватили парня, который шел с девушкой.

В 17:05 была открыта станция метро «Площадь Победы, которая не работала в течение четырех часов.





В списке задержанных, который составляют правозащитники, пока 49 фамилий. Неделю назад, по данным МВД, в столице было задержано 415 человек.

Фото Сергея Сацюка