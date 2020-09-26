Путин предложил США обменяться гарантиями невмешательства

Такой пункт содержится в опубликованном Кремлем заявлении президента "о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности".





цитирует ru.oxu.az В нем Путин называет вызовом современности "риск возникновения масштабной конфронтации в цифровой сфере",ru.oxu.az





По его словам, особая ответственность за её предотвращение лежит на ключевых игроках в сфере международной информационной безопасности, в связи с чем Россия обращается к США с предложением одобрить комплексную программу практических мер по перезагрузке отношений в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).





"Во взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием ИКТ и высокотехнологичных методов", - говорится в одном из пунктов заявления.





Кроме того, Путин отмечает необходимость для России и США поддерживать каналы связи по уменьшению ядерной опасности и IT-опасности.





Также в заявлении говорится о предложении разработать и заключить двустороннее межправительственное соглашение о "предотвращении инцидентов в информационном пространстве".



