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В Испании территорию завода затопило вином
Источник материала: Партизан
В испанском городе Вильямалеа на винодельни 50 тысяч литров красного вина вылилось из цистерны. Об этом сообщило издание LAD Bible.
Отмечается, что металлическая емкость, в которой сохранялся напиток, была повреждена, вследствие чего вино просто хлынуло на землю.
За мощным выбросом жидкости наблюдали, вероятно, работники винодельни.
При этом о причинах случившегося не сообщается.
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В испанском городе Вильямалеа на винодельни 50 тысяч литров красного вина вылилось из цистерны. Об этом сообщило издание LAD Bible.
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