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В Испании территорию завода затопило вином

26.09.2020 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В испанском городе Вильямалеа на винодельни 50 тысяч литров красного вина вылилось из цистерны. Об этом сообщило издание LAD Bible.

Отмечается, что металлическая емкость, в которой сохранялся напиток, была повреждена, вследствие чего вино просто хлынуло на землю.

За мощным выбросом жидкости наблюдали, вероятно, работники винодельни.

При этом о причинах случившегося не сообщается.
 
 
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В испанском городе Вильямалеа на винодельни 50 тысяч литров красного вина вылилось из цистерны. Об этом сообщило издание LAD Bible.
 
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