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Белорусское приложение «Знай•бай» на первом месте в Google Play и App Store

26.09.2020 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Разработчик платформы электронных сервисов для образования «ЭдуТех Солюшн» завершил самое крупное обновление мобильного приложения «Знай•бай». Сейчас приложение — самое популярное в Google Play и App Store в категории «образование» в Беларуси, сообщили в компании.


Белорусское приложение «Знай•бай» на первом месте в Google Play и App Store 
В течение шести месяцев команда разработчиков создавала удобный интерфейс. Также они расширили и усовершенствовали функционал приложения:

Удобное отображение всей необходимой информации на одном экране «Сегодня».
Push-уведомления о полученной отметке или пропуске.

Учитель может прикреплять файлы к домашнему заданию со своего телефона.
Ученик/родители могути скачивать прикрепленные файлы к домашнему заданию.
Родители могут подписать дневник и прочитать сообщение от классного руководителя.
Прогнозирование успеваемости и отслеживание рейтингов по предметам.
Расширенная информация о домашних заданиях (ссылки и файлы).

В рамках обновления разработчики создали версию приложения для пользователей iPhone и iPad. С момента запуска 20 сентября «Знай•бай» вышло на первое место в App Store. Также «Знай•бай» самое популярное приложение в Google Play сразу в двух категориях — среди приложений для образования и бесплатных.

За неделю «Знай•бай» поднялось на 18 место среди всех приложений, опередив, в частности, AliExpress и A1.
 
 
 
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Разработчик платформы электронных сервисов для образования «ЭдуТех Солюшн» завершил самое крупное обновление мобильного приложения «Знай•бай». Сейчас...
 
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