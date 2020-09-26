



Белорусское приложение «Знай•бай» на первом месте в Google Play и App Store

В течение шести месяцев команда разработчиков создавала удобный интерфейс. Также они расширили и усовершенствовали функционал приложения:





Удобное отображение всей необходимой информации на одном экране «Сегодня».

Push-уведомления о полученной отметке или пропуске.





Учитель может прикреплять файлы к домашнему заданию со своего телефона.

Ученик/родители могути скачивать прикрепленные файлы к домашнему заданию.

Родители могут подписать дневник и прочитать сообщение от классного руководителя.

Прогнозирование успеваемости и отслеживание рейтингов по предметам.

Расширенная информация о домашних заданиях (ссылки и файлы).





В рамках обновления разработчики создали версию приложения для пользователей iPhone и iPad. С момента запуска 20 сентября «Знай•бай» вышло на первое место в App Store. Также «Знай•бай» самое популярное приложение в Google Play сразу в двух категориях — среди приложений для образования и бесплатных.





За неделю «Знай•бай» поднялось на 18 место среди всех приложений, опередив, в частности, AliExpress и A1.