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Степан Попов: «Минспорта хочет, чтобы все было как в казарме»

26.09.2020 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чемпион мира по самбо Степан Попов в интервью «Радио Свобода» порассуждал о действиях Министерства спорта Беларуси.


- Широко обсуждают ограничительные нововведения Минспорта – так называемое дополнение к профессиональным контрактам. Запрещены интервью без предварительного разрешения, использование «незарегистрированных символов» и т. д. Так что, объявили войну всем подозреваемым в нелояльности власти?

– Не столько война, сколько страх, проявление того, что они действительно боятся перемен. Речь идет не о символах, а об правде и справедливости, которых мы хотим достичь, чтобы нас услышали и поняли высшие чины. Потому что спортсмен – не солдат, ему не обязательно находиться в одном и том же месте в одно и то же время.

Каждый спортсмен готовится индивидуально. Вы можете надавить на врача, учителя, работника, у которых график нормирован. Нас заставлять не нужно, каждый заинтересован поддерживать форму. Я из категории 30+, мне нельзя переборщить с нагрузкой. Поэтому сам чувствую, когда остановиться. Мой тренер видит, какой тренировочный цикл наиболее приемлем. А Минспорта хочет, чтобы все было как в казарме, – сказал Попов.
 
 
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Чемпион мира по самбо Степан Попов в интервью «Радио Свобода» порассуждал о действиях Министерства спорта Беларуси.
 
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