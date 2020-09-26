«Мы рады, что осуществился этот трансфер - такой глобальный в нашем клубе». Жуковский - о переходе Янсане

Источник материала: Tut.by

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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский поделился некоторыми подробностями перехода Момо Янсане из его клуба в клуб Мали . Его слова передает корреспондент «Прессбола» . Напомним, что этот трансфер помог команде закрыть многие вопросы по зарплате игрокам и тренерскому штабу.

Летом ходили слухи о том, что Янсане окажется в «Шахтере».



Янсане пришел в «Ислочь» в прошлом сезоне. Нападающий сыграл суммарно за «волков» 57 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 11 передач. Фото: «Ислочь»

— Расскажите об уходе Янсане. И вообще, насколько сложно принималось решение его продать?

— По поводу его нахождения в команде и всех этих трансферов можно, наверное, даже интересную и большую книгу написать. Это реально очень интересная история. Мы рады, что осуществился этот трансфер — такой глобальный в нашем клубе. Он нам очень помог, вывел команду на другой уровень.

Лично я и наш клуб ему очень благодарны. Да, он очень хотел уехать. Да, у нас были сложности во всем. Он отнял у меня очень много сил. Но при всех проблемах ни разу не играл спустя рукава. Это просто фантастика. Человек даже если не тренируется, все равно выходит и на максимуме работает. Так что мы ему очень благодарны.

А трансфер… У них в Африке немного другой менталитет. Агент — это вся его жизнь. Мы не против. У нас были разногласия. Но решили их, считаю, удачно для клуба.

Потому что все знают, что у нас были большие проблемы с зарплатой. И для руководства клуба первостепенной задачей было ее выплатить. И здесь мы не имели морального права его не отпустить. Но только когда нас устроила сумма, мы его отпустили.

И сейчас это уже отразилось на зарплатах всех работников клуба. Зарплаты «закрылись», а на сегодняшний момент их немало. Есть по премиальным вопросы и какие-то текущие задолженности.

А с Янсане мы сейчас очень тепло попрощались. Интересный отрезок жизни вместе прожили. Он здесь и потерял любимого человека, и стал игроком сборной. Так что это фантастический союз.

Но теперь я понимаю, что если хочешь сделать большое дело (а мы его, считаю, сделали), то нужно преодолеть очень сложный путь. Так что мы очень счастливы, что так все сложилось. Понятно, что с нашими ресурсами, с травмами сложно бороться за медали. Но как можем, так и идем вперед.

— Как оцените игру новичков — Нивалдо и Бородина?

— Опять же, чтобы все понимали по трансферам. Мы в общем-то готовы многим принять. Потому что зарплаты средние. И мы всех игроков, которые сейчас приходят в клуб, берем на два месяца. Так что там нет очень серьезных финансов. А просто чтобы закрыть те проблемы, которые у нас есть.

Нивалдо знаю, помню. Нам нужен был нападающий именно с нашего чемпионата. Мы ко многим обращались, в разные клубы звонили, пытались брать в аренду. А к Нивалдо обратились, и он был не против, как и «Белшина». Он перешел бесплатно на два месяца. Будем с ним работать. Футболист мастеровитый. Понятно, что Янсане ему тяжело будет заменить.

А что касается Бородина, то сегодня приятно, по-хорошему удивил. Было видно, что соскучился по футболу. И достаточно качественно матч провел. А нам очень хотел взять игрока, который знает, какая у нас в команде система игры — с тремя центральными защитниками.

И у Гуренко на сборах он так работал. И у Кучука работал и был в тонусе. Понятно, что «Динамо» мало играл. Но было видно, что это готовый футболист.

Так что все, что есть внутри страны на трансферном рынке, мы все рассматриваем. Самое главное, что достойно вышли из всей этой ситуации. Потому что сейчас мог уехать даже Стивен. Но с учетом того, что получился трансфер Янсане, Стефан до конца года он у нас отыграет.

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