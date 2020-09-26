В Минске замечена карета скорой помощи на базе MAN TGE

Источник материала: Onliner В автопарке медиков Минской области появился автомобиль новой для этой сферы марки. Речь о базовом фургоне MAN TGE. В наших краях это редчайшая пока машина. Да и в Европе таких на дорогах все еще немного.

Справочная информация: MAN TGE — абсолютно новый класс легких коммерческих автомобилей полной массой от 3 до 5,5 тонны в грузовой линейке концерна MAN Truck & Bus. В сентябре 2016 года серия TGE была впервые продемонстрирована широкой публике на выставке IAA-2016 в Ганновере. С начала 2017 года самые маленькие MAN начали официально продаваться в Европе.

Производят MAN TGE на заводе Volkswagen в польском городе Вжесня. Собственно, MAN TGE — не что иное, как плод бейдж-инжиниринга и брат-близнец Volkswagen Crafter.





Точных данных о продажах в Европе коммерческих фургонов MAN TGE нет, но по визуальным наблюдениям таких машин на дорогах ЕС пока немного. Настолько немного, что автомобиль можно считать экзотикой. Так что в Беларусь попал в некотором роде эксклюзив. Например, в России MAN TGE до сих пор официально не продается.





Переоборудованием MAN TGE в автомобиль скорой медицинской помощи занималось минское ООО «Автомобильные конструкции» (торговая марка — «АКтава»). Еще один реанимобиль на базе MAN TGE от этого же «бодибилдера» был ранее поставлен в Витебск.