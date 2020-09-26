Женский марш в Минске и шествие с оркестром в поддержку Лукашенко в Гродно – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сторонники оппозиции провели уже ставший традиционным субботний "женский марш" в Минске, а в Гродно тем временем с оркестром прошло шествие в поддержку Александра Лукашенко.

Уже традиционный субботний "женский марш" не обошелся без задержаний . "Есть задержанные за участие в несанкционированной акции", - сказала официальный представитель минского ГУВД Наталья Ганусевич. По ее словам, "доставлены в милицию несколько десятков человек".

А в Гродно сегодня прошла акция в поддержку президента Александра Лукашенко. Участники шествия собрались на площадке возле областной филармонии и оттуда колонной отправились к центру города. Многие принесли с собой большие и маленькие белорусские флаги. Колонну сопровождал военный оркестр, который играл по всему маршруту. Участники акции прошли по Старому мосту, Советской площади, пешеходной улице Советской и завершили акцию у Вечного огня в парке Жилибера.

Как проходили сегодня акции сторонников действующего президента и оппонентов власти, смотрите на видео.