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Женский марш в Минске и шествие с оркестром в поддержку Лукашенко в Гродно – видео
26.09.2020 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сторонники оппозиции провели уже ставший традиционным субботний "женский марш" в Минске, а в Гродно тем временем с оркестром прошло шествие в поддержку Александра Лукашенко.
Уже традиционный субботний "женский марш"
А в Гродно сегодня прошла акция в поддержку президента Александра Лукашенко. Участники шествия собрались на площадке возле областной филармонии и оттуда колонной отправились к центру города. Многие принесли с собой большие и маленькие белорусские флаги. Колонну сопровождал военный оркестр, который играл по всему маршруту. Участники акции прошли по Старому мосту, Советской площади, пешеходной улице Советской и завершили акцию у Вечного огня в парке Жилибера.
Как проходили сегодня акции сторонников действующего президента и оппонентов власти, смотрите на видео.
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Традиционный женский марш оппозиции прошел в Минске под знаком "репетиции инаугурации", а в Гродно сторонники действующего президента маршировали в сопровождении...
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