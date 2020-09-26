Тихановская: «Я повторяла и повторю снова, что, как и весь мир, восхищаюсь смелостью белорусских женщин всех профессий и возрастов»

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«Сегодня люди в балаклавах снова грубо задерживали белорусок. Я повторяла и повторю снова, что, как и весь мир, восхищаюсь смелостью белорусских женщин всех профессий и возрастов. Вы сильные и непобедимые.





Но что насчет самих мужчин, которые, пряча лица, применяют силу по отношению к женщинам? Можно ли спокойно жить с такими мужчинами? Можно ли уважать их как мужей – если они так обращаются с нами? Можно ли оправдывать того, кто исполняет преступные приказы против собственного народа, тем, что дома он – заботливый отец и супруг?





Ни одна женщина не заслуживает быть задержанной за проявление своей воли. Ни одна женщина не заслуживает жить с агрессором и насильником. Ни один ребенок не заслуживает отца, который, выходя из дома, задерживает чужих отцов и матерей. Мы все достойны уважения собственного достоинства и наших гражданских прав. Мы это знаем – и поэтому нас уже не остановить», – сказала Тихановская.