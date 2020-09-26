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Тихановская: «Я повторяла и повторю снова, что, как и весь мир, восхищаюсь смелостью белорусских женщин всех профессий и возрастов»

26.09.2020 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская прокомментировала сегодняшний женский марш в Минске.


Фото Надежды Бужан


«Сегодня люди в балаклавах снова грубо задерживали белорусок. Я повторяла и повторю снова, что, как и весь мир, восхищаюсь смелостью белорусских женщин всех профессий и возрастов. Вы сильные и непобедимые.

Но что насчет самих мужчин, которые, пряча лица, применяют силу по отношению к женщинам? Можно ли спокойно жить с такими мужчинами? Можно ли уважать их как мужей – если они так обращаются с нами? Можно ли оправдывать того, кто исполняет преступные приказы против собственного народа, тем, что дома он – заботливый отец и супруг?

Ни одна женщина не заслуживает быть задержанной за проявление своей воли. Ни одна женщина не заслуживает жить с агрессором и насильником. Ни один ребенок не заслуживает отца, который, выходя из дома, задерживает чужих отцов и матерей. Мы все достойны уважения собственного достоинства и наших гражданских прав. Мы это знаем – и поэтому нас уже не остановить», – сказала Тихановская.
 
Теги: Минск
 
 
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская прокомментировала сегодняшний женский марш в Минске.
 
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