Единственный выживший в авиакатастрофе под Харьковом рассказал о своем спасении

Фото: страница Олексій Кучер в Facebook





«С учетом эмоциональной составляющей врачи говорят, что состояние средней тяжести, но если брать физически — он даже в удовлетворительном состоянии», — уточнил Кучер.





Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским они пообщались с курсантом. «Сказал, что все происходило как в компьютерной игре, что он, когда пришел в себя, увидел, как горит его товарищ, и он помогал тушить пламя на парне, который впоследствии находился в больнице и, к сожалению, сегодня умер», — пересказал Кучер слова пострадавшего.





Он добавил, что молодой человек всего не помнит, потому что на время потерял сознание. В то же время информацию о том, что он якобы выпрыгнул из самолета, курсант не подтвердил.





Самолет Ан-26 разбился в Харьковской области 25 сентября.

пишет lenta.ru В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту было 27 человек, подтверждена гибель 26 из них,lenta.ru



