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Из МИД Беларуси уволили очередного "нелояльного" сотрудника

26.09.2020 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Старший советник управления Европы МИД Беларуси Андрей Садовский уволен по соглашению сторон. Об этом он написал в Фейсбуке.



Пикет возле МИД Беларуси, 18 августа


Ранее он писал в социальных сетях стихи с осуждением послевыборного насилия.​

Андрей Садовский работал в аппарате МИД Беларуси, а ранее в посольстве Беларуси в Израиле.

Сам Андрей Садовский на увольнение отреагировал в стихотворной форме:

Наниматель не очень доволен
(Нанесен его чести урон?).
Не вписался в формат и увален
Был в связи с соглашеньем сторон...
 
 
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Старший советник управления Европы МИД Беларуси Андрей Садовский уволен по соглашению сторон. Об этом он написал в Фейсбуке.
 
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