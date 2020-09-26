







Пикет возле МИД Беларуси, 18 августа









Ранее он писал в социальных сетях стихи с осуждением послевыборного насилия.​





Андрей Садовский работал в аппарате МИД Беларуси, а ранее в посольстве Беларуси в Израиле.





Сам Андрей Садовский на увольнение отреагировал в стихотворной форме:





Наниматель не очень доволен

(Нанесен его чести урон?).

Не вписался в формат и увален

Был в связи с соглашеньем сторон...