Праздники дворов — в разных уголках города

Источник материала: Onliner Если бы один горожанин захотел поприсутствовать на каждой дворовой тусовке, которая проходила в эту субботу в столице, ему вряд ли хватило бы дня. Концерты, детские праздники, просмотры кино и просто вечеринки в локальном формате — новая реальность для Минска. Мы заглянули в несколько мест.

Арт-пикник на Гурского

Двор на ул. Гурского сегодня украшен ленточками, шариками, лавочки выкрашены в белый и красный цвета. Пришли около полусотни человек, чтобы посмотреть на театрализованную постановку по Хармсу «Дер маген фин дель мун», интерпретированную в свете текущих событий. Выступление свободного театра совмещалось с пикником на свежем воздухе. Чуть позже в программе — музыка от местных и выступление барда — как его называют, «друга двора». Говорят, это уже третий подобный праздник здесь, на Гурского.































В «Каскаде» опять какие-то фокусы

В ЖК «Каскад» сделали упор на праздник для детей и родителей: пригласили фокусника, музыкальную группу и «гостя-сюрприз». Особенное событие — «спеўны сход»: люди собираются вместе и под управлением худрука поют песни «на роднай мове» — начиная от «Тры чарапахі» и заканчивая романсами Михаила Клеофаса Огинского. Такого рода флешмоб. Жители комплекса также организовали ярмарку: сладости своими руками, арты, сувениры, майки с оригинальными принтами.



































Маломедвежинский сквер и кино

У пруда, который местные называют Мухля (водоемов с таким названием минимум пять по городу), собрались любители синематографа. Речь о немом кино. Около сотни человек решили окунуться в атмосферу столетней давности под звуки живого аккомпанемента.