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Праздники дворов — в разных уголках города

26.09.2020 20:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Если бы один горожанин захотел поприсутствовать на каждой дворовой тусовке, которая проходила в эту субботу в столице, ему вряд ли хватило бы дня. Концерты, детские праздники, просмотры кино и просто вечеринки в локальном формате — новая реальность для Минска. Мы заглянули в несколько мест.

Арт-пикник на Гурского

Двор на ул. Гурского сегодня украшен ленточками, шариками, лавочки выкрашены в белый и красный цвета. Пришли около полусотни человек, чтобы посмотреть на театрализованную постановку по Хармсу «Дер маген фин дель мун», интерпретированную в свете текущих событий. Выступление свободного театра совмещалось с пикником на свежем воздухе. Чуть позже в программе — музыка от местных и выступление барда — как его называют, «друга двора». Говорят, это уже третий подобный праздник здесь, на Гурского.

Праздники дворов — в разных уголках города





Праздники дворов — в разных уголках города





В «Каскаде» опять какие-то фокусы

В ЖК «Каскад» сделали упор на праздник для детей и родителей: пригласили фокусника, музыкальную группу и «гостя-сюрприз». Особенное событие — «спеўны сход»: люди собираются вместе и под управлением худрука поют песни «на роднай мове» — начиная от «Тры чарапахі» и заканчивая романсами Михаила Клеофаса Огинского. Такого рода флешмоб. Жители комплекса также организовали ярмарку: сладости своими руками, арты, сувениры, майки с оригинальными принтами.

Праздники дворов — в разных уголках города





Праздники дворов — в разных уголках города







Маломедвежинский сквер и кино

У пруда, который местные называют Мухля (водоемов с таким названием минимум пять по городу), собрались любители синематографа. Речь о немом кино. Около сотни человек решили окунуться в атмосферу столетней давности под звуки живого аккомпанемента.

 
Теги: Минск
 
 
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Если бы один горожанин захотел поприсутствовать на каждой дворовой тусовке, которая проходила в эту субботу в столице, ему вряд ли хватило бы дня. Концерты, детские...
 
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