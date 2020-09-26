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Даже в "Колыханке" показали свержение жадного мишки Топы с трона - разыграли смену власти

26.09.2020 21:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Игрушечные герои детской передачи "Калыханка" (аналог российской "Спокойной ночи, малыши") на белорусском госканале "Беларусь 3" вечером 24 сентября разыграли "смену власти"

23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, устроив тайную инаугурацию - без официального объявления даты, приглашения представителей зарубежных государств и прямой трансляции по ТВ и радио.


Медвежонок Топа в короне не хотел уступать трон и в итоге свалился с него, а кресло в итоге заняла лисичка Янка в платье-вышиванке белого цвета с красными узорами, вызывающем аналогию с цветами "оппозиционного" бело-красно-белого флага.

По сюжету Янка в отсутствие Топы садится на его трон, а затем медвежонок приходит и сгоняет ее, заявляя, что теперь будет "на своем троне сидеть и приказы отдавать". Лиса спрашивает, можно ли и им с ведущей немного посидеть на роскошном стуле. Медвежонок заявляет, что только он может занимать его: "Корону видели?" Он отказывается играть и гулять с лисой и ведущей, ссылаясь на важные дела, а когда те ушли "есть пирог", пожелал сам его съесть, но не смог слезть с трона.

Он потребовал отнести себя к пирогу, чтобы выбрать большой кусок, но в процессе перемещения трона упал под стол и уронил корону. "Это все корона, слишком тяжелая" - говорит ему лисичка. "Топочка, ты уже не король!", - констатирует ведущая. В итоге она надевает корону, а на трон садится Яна.

"Кому сказать, не поверят, что это старая программа", - написала ведущая программы Елена Бикренева сообщила в сториз инстаграма, но вскоре эта запись исчезла. Ни сценаристы передачи, ни телеканал "Беларусь 3" происходящее еще не комментировали, отмечает радиостанция "Эхо Москвы".
 
 
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Игрушечные герои детской передачи "Калыханка" (аналог российской "Спокойной ночи, малыши") на белорусском госканале "Беларусь 3" вечером 24 сентября разыграли "смену...
 
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