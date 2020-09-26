Почему Болгария не пускает Македонию в ЕС. В чем причина









рассказывает подробности. Переговоры о вступлении Северной Македонии в Евросоюз должны начаться в декабре. Спустя 15 лет ожиданий, решения конфликта с Грецией из-за названия и вступления в НАТО на пути государства оказалось новое препятствие - претензии Болгарии к языку. Корреспондент.netподробности.





На пути македонцев в Евросоюз появилась новая преграда. Болгарские власти хотят навязать стране свое видение собственной истории, говорят эксперты.

Переговоры о вступлении Северной Македонии в Евросоюз должны начаться в декабре. Спустя 15 лет ожиданий, решения конфликта с Грецией из-за названия и вступления в НАТО на пути государства оказалось новое препятствие - претензии Болгарии к языку. Корреспондент.net рассказывает подробности.

В Софии македонцев считают болгарами

Летом 2018 года македонские власти пошли на уступки Афинам, которые в течение 27 лет после распада Югославии требовали от Македонии изменить государственное название. После урегулирования спора и переименования в Северную Македонию Греция открыла стране путь в Евросоюз и НАТО.





В октябре 2019 года должны были начаться переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС, поскольку страна выполнила все выдвинутые ей условия. Однако переговоры неожиданно отменили из-за президента Франции Эмманюэля Макрона, который посчитал прогресс стран недостаточным.





Макрон тогда также заявил о необходимости реформирования процесса приема новых членов в состав Евросоюза. Эксперты предположили, что это может означать полную заморозку приема новых стран из-за скепсиса граждан ЕС.





Однако в марте этого года Совет Евросоюза все же согласовал решение о начале переговоров о приеме в блок Северной Македонии, а также Албании. Через несколько дней македонцев приняли в НАТО и страна рассчитывала на скорое вступление и в ЕС.





Но в мае Болгария заявила, что наложит вето на начало переговоров из-за нерешенного исторического вопроса. Был создан двухсторонний комитет, который должен был определить общую историю стран.





К весне ученые комитета достигли согласия по средневековой истории, но дискуссии вокруг освободительной борьбы против Османской империи затянулись из-за личности Гоце Делчева.





Этот болгарский революционер боролся за независимость Македонии, которая находилась под управлением Османской империи в начале 20 века. В коммунистической Югославии, частью которой была Северная Македония, книги по истории называли Делчева македонцем.





При этом София говорит, что и далее будет поддерживать интеграцию Северной Македонии в Евросоюз и ожидает продолжения двустороннего сотрудничества и выполнения условий соглашения о дружбе между двумя странами.





А на прошлой неделе Болгария разослала всем странам ЕС шестистраничный документ, в котором объясняется ее видение общей с македонцами истории.





Среди прочего, в Софии считают, что после окончания Второй мировой войны в Северной Македонии "имели место этнические и лингвистические манипуляции".





Далее в документе говорится, что "процесс присоединения Республики Северная Македония является хорошей возможностью для руководства страны покончить с идеологической наследием и практиками коммунистической Югославии".





Согласно болгарской официальной интерпретацией истории, славянские жители Северной Македонии на самом деле являются болгарами, которые говорят на болгарском языке. Искусственную "македонский" идентичность им навязал коммунистический режим Иосифа Броз Тито путем "промывания мозгов", говорится в документе.





Далее добавляют, что с этой же целью коммунисты заявили о существовании отдельного македонского языка - только со 2 августа 1944 года - и дальше систематически проводили политику для того, чтобы местное население забыло о своих болгарских корнях и языке.





Также отмечается, что сотни тысяч жителей Болгарии идентифицируют себя как македонцев "с точки зрения своей региональной принадлежности".





Болгария настаивает на том, чтобы документы ЕС ссылались на "официальный язык Республики Северная Македония" или, если это абсолютно необходимо, на "македонский язык" со звездочкой и примечанием "согласно Конституции Республики Северная Македония".





Кроме того, София заявляет, что принципиально будет называть страну только "Республика Северная Македония", потому что краткое название Северная Македония касается географического региона, часть которого находится на территории соседних стран, включая Болгарию.





В документе подчеркивается, что Болгария не претендует на македонские земли и не оспаривает право на самоидентификацию граждан. Сами же македонцы считают себя наследниками великого полководца древности Александра Македонского, хотя наука это отрицает.





Утверждения Болгарии не новы. На самом деле, такую позицию в Софии отстаивают еще с 1950-х годов. В прошлом это уже становилось причиной конфликтов между двумя странами на международной арене. Теперь же Болгария использует свое преимущество членства в ЕС.





Болгарский социолог Ивайло Дитчев сказал DW, что главным посланием документа "является то, что Северной Македонии не существует, а если эта новая нация последовательно отказывается самоликвидироваться - в Болгарии это считают агрессией".





Профессор Ульф Бруннбауер, занимающийся вопросами Юго-Восточной и Восточной Европы в Университете Регенсбурга, говорит, что болгарский меморандум является "попыткой навязать собственные националистические взгляды на историю и культуру другой страны и ее народа". По словам ученого, "это бы Германия говорила австрийцам, что они немцы".





Летом 2018 года македонские власти пошли на уступки Афинам, которые в течение 27 лет после распада Югославии требовали от Македонии изменить государственное название. После урегулирования спора и переименования в Северную Македонию Греция открыла стране путь в Евросоюз и НАТО.





В октябре 2019 года должны были начаться переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС, поскольку страна выполнила все выдвинутые ей условия. Однако переговоры неожиданно отменили из-за президента Франции Эмманюэля Макрона, который посчитал прогресс стран недостаточным.





Макрон тогда также заявил о необходимости реформирования процесса приема новых членов в состав Евросоюза. Эксперты предположили, что это может означать полную заморозку приема новых стран из-за скепсиса граждан ЕС.





Однако в марте этого года Совет Евросоюза все же согласовал решение о начале переговоров о приеме в блок Северной Македонии, а также Албании. Через несколько дней македонцев приняли в НАТО и страна рассчитывала на скорое вступление и в ЕС.





Но в мае Болгария заявила, что наложит вето на начало переговоров из-за нерешенного исторического вопроса. Был создан двухсторонний комитет, который должен был определить общую историю стран.





К весне ученые комитета достигли согласия по средневековой истории, но дискуссии вокруг освободительной борьбы против Османской империи затянулись из-за личности Гоце Делчева.





Этот болгарский революционер боролся за независимость Македонии, которая находилась под управлением Османской империи в начале 20 века. В коммунистической Югославии, частью которой была Северная Македония, книги по истории называли Делчева македонцем.





При этом София говорит, что и далее будет поддерживать интеграцию Северной Македонии в Евросоюз и ожидает продолжения двустороннего сотрудничества и выполнения условий соглашения о дружбе между двумя странами.





А на прошлой неделе Болгария разослала всем странам ЕС шестистраничный документ, в котором объясняется ее видение общей с македонцами истории.





Среди прочего, в Софии считают, что после окончания Второй мировой войны в Северной Македонии "имели место этнические и лингвистические манипуляции".





Далее в документе говорится, что "процесс присоединения Республики Северная Македония является хорошей возможностью для руководства страны покончить с идеологической наследием и практиками коммунистической Югославии".





Согласно болгарской официальной интерпретацией истории, славянские жители Северной Македонии на самом деле являются болгарами, которые говорят на болгарском языке. Искусственную "македонский" идентичность им навязал коммунистический режим Иосифа Броз Тито путем "промывания мозгов", говорится в документе.





Далее добавляют, что с этой же целью коммунисты заявили о существовании отдельного македонского языка - только со 2 августа 1944 года - и дальше систематически проводили политику для того, чтобы местное население забыло о своих болгарских корнях и языке.





Также отмечается, что сотни тысяч жителей Болгарии идентифицируют себя как македонцев "с точки зрения своей региональной принадлежности".





Болгария настаивает на том, чтобы документы ЕС ссылались на "официальный язык Республики Северная Македония" или, если это абсолютно необходимо, на "македонский язык" со звездочкой и примечанием "согласно Конституции Республики Северная Македония".





Кроме того, София заявляет, что принципиально будет называть страну только "Республика Северная Македония", потому что краткое название Северная Македония касается географического региона, часть которого находится на территории соседних стран, включая Болгарию.





В документе подчеркивается, что Болгария не претендует на македонские земли и не оспаривает право на самоидентификацию граждан. Сами же македонцы считают себя наследниками великого полководца древности Александра Македонского, хотя наука это отрицает.





Утверждения Болгарии не новы. На самом деле, такую позицию в Софии отстаивают еще с 1950-х годов. В прошлом это уже становилось причиной конфликтов между двумя странами на международной арене. Теперь же Болгария использует свое преимущество членства в ЕС.





Болгарский социолог Ивайло Дитчев сказал DW, что главным посланием документа "является то, что Северной Македонии не существует, а если эта новая нация последовательно отказывается самоликвидироваться - в Болгарии это считают агрессией".





Профессор Ульф Бруннбауер, занимающийся вопросами Юго-Восточной и Восточной Европы в Университете Регенсбурга, говорит, что болгарский меморандум является "попыткой навязать собственные националистические взгляды на историю и культуру другой страны и ее народа". По словам ученого, "это бы Германия говорила австрийцам, что они немцы".



