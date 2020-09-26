В онлайн-вещании гостелеканалов появились видео с протестов

Источник материала: Onliner

Онлайн-вещание государственных телеканалов «Беларусь 1» и ОНТ внезапно сменило повестку. В прямой интернет-трансляции стали показывать видео жестких задержаний в послевыборные дни и интервью вышедших из ЦИП на Окрестина. На сайтах телеканалов «Беларусь 1» и ОНТ начали транслировать ролики из Telegram-каналов и независимых СМИ.

Причина резкой перемены пока неизвестна. Возможно, сайты государственных СМИ подверглись кибератаке. Сегодня вечером в Telegram-канале анонимной группировки, называющей себя «кибер-партизанами», появилось сообщение: «Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду — ее покажем мы». В результате онлайн-вещание прервалось — вместо стандартных сюжетов отечественного телевидения начали крутить ролики о разгоне протестов в Беларуси.









Сайт БТ несколько минут не открывался, потом снова заработал. В онлайн пошли ролики, облетевшие до этого байнет: милиционер бьет женщину в Жодино, жесткий разгон на проспекте Дзержинского и т. п. При этом по телевизору это не показывали, речь только о вещании в интернете.

Чуть позже таким же образом был взломан и сайт ОНТ.

(будет дополнено)