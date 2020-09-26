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Хакеры взломали БТ: в эфире госканала вместо новостей показали, как милиция избивает людей на протестах

26.09.2020 22:47 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Хакеры сообщили об атаке на БТ. В прямом эфире госканала «Беларусь 1» вечерние новости прервали видео независимых СМИ и телеграм-каналов о том, как милиционеры избивают людей на протестах. Но только онлайн: по телевизору все шло как обычно. Сейчас (в 21:51) сайт БТ не открывается.

В то же время в телеграм-канале «Кибер-Партизаны» появилось сообщение: «Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду — ее покажем мы».

Та же проблема возникла и у ОНТ:

 
 
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Хакеры сообщили об атаке на БТ. В прямом эфире госканала «Беларусь 1» вечерние новости прервали видео независимых СМИ и телеграм-каналов о том, как милиционеры...
 
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