Хакеры взломали БТ: в эфире госканала вместо новостей показали, как милиция избивает людей на протестах

Источник материала: KYKY

Хакеры сообщили об атаке на БТ. В прямом эфире госканала «Беларусь 1» вечерние новости прервали видео независимых СМИ и телеграм-каналов о том, как милиционеры избивают людей на протестах. Но только онлайн: по телевизору все шло как обычно. Сейчас (в 21:51) сайт БТ не открывается.

В то же время в телеграм-канале «Кибер-Партизаны» появилось сообщение: «Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду — ее покажем мы».

Та же проблема возникла и у ОНТ: