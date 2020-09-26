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Скандал в матче БАТЭ против брестского «Динамо». Был ли третий гол в ворота борисовчан?
Источник материала: Tut.by
Жарким выдался матч на «Борисов-Арене», где
Но в Борисове это взятие ворот называют судейской ошибкой.
«Постфактумный просмотр эпизода на 91-й минуте позволяет утверждать, что мяч после удара Кривца не пересек „ленточку“ полностью… А вскоре южане в быстрой „оборотке“ установили окончательные цифры на табло»,
Смотрим этот эпизод.
БАТЭ в итоге проиграл со счетом 2:4, победным дублем в ворота своей бывшей команды на последних минутах отметился Сергей Кривец. К слову, это его первые голы в этом году за брестское «Динамо».
Разбор этого взятия ворот ждем в программе АБФФ TV «Судите с нами».
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Жарким выдался матч на «Борисов-Арене», где брестское «Динамо» впервые в этом году обыграло БАТЭ.
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