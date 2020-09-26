Скандал в матче БАТЭ против брестского «Динамо». Был ли третий гол в ворота борисовчан?

Источник материала: Tut.by

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Жарким выдался матч на «Борисов-Арене», где брестское «Динамо» впервые в этом году обыграло БАТЭ . Случилось это в рамках 25 тура. При счете 2:2 Сергей Кривец на 90-й минуте забивает в ворота БАТЭ гол.

Но в Борисове это взятие ворот называют судейской ошибкой.

«Постфактумный просмотр эпизода на 91-й минуте позволяет утверждать, что мяч после удара Кривца не пересек „ленточку“ полностью… А вскоре южане в быстрой „оборотке“ установили окончательные цифры на табло», сообщает сайт БАТЭ .

Смотрим этот эпизод.

БАТЭ в итоге проиграл со счетом 2:4, победным дублем в ворота своей бывшей команды на последних минутах отметился Сергей Кривец. К слову, это его первые голы в этом году за брестское «Динамо».

Разбор этого взятия ворот ждем в программе АБФФ TV «Судите с нами».

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