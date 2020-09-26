Выбираем кошачий домик, который понравится питомцу

Источник материала: Tut.by



Крупные товары и аксессуары для животных мы покупаем редко, но не всегда «метко»: то с размерами ошибаемся, то с набором функций. Что ж, редакция TAM.BY предлагает разобраться, как выбрать домик для кошки и надолго осчастливить хвостатого члена семьи!

Содержание:

Виды кошачьих домиков



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Разнообразие домиков из зоомагазинов не счесть, приведем популярные модели.

Мягкий домик. Напоминает вигвам из войлока или собачью конуру с плюшевой крышей и мягким наполнителем. Уютное место для отдыха в изоляции от шума и дневного света.

Игровой домик. Оборудован игрушками, когтеточкой, лесенкой, тоннелем, гамаком, уровнями или другими деталями для регулярной активности животного.

Домик-гамак. Ложе изготавливается из мягких материалов, приятных для сна и отдыха. Приспособление можно закреплять в любом удобном для кошки месте: например, вешать на радиатор.

Подвесной домик. Отличается от гамака тем, что полностью закрыт от посторонних глаз и позволяет отдыхать питомцу высоко над полом.

Лежанка. Упрощенный вариант домика без крыши, чаще всего с бортиками и невероятно мягким ложе. Бывает в форме круга, овала, сердца, прямоугольника и т.д.

Критерии по выбору домика



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Чтобы понять, как выбрать домик для кошки, ориентируйтесь в первую очередь на привычки любимца: от поведения и распорядка дня зависит тип будущей покупки. Вероятно, ваш питомец любитель отдыхать на кухонном окне, а может, больше предпочитает карабкаться на шкаф или уединяться под кроватью в дневное время.

Следующим шагом будет выбор формы (это уже на вкус хозяина) и размера: важно, чтобы был учтен последний параметр. Не оставляйте без внимания и свойства текстиля. Пусть это будет мягкий гипоаллергенный материал, который не скатывается и не электризуется. Большинство производителей как раз шьют домики из плюша или ковролина.

Также учтите время года: например, сейчас — пока не включено отопление — кошка будет искать теплое место под пледом, батареей (здесь советуем рассмотреть домики для радиаторов). Утепленные домики понадобятся и лысым породам: сфинкс, корниш, бамбино.

Изучив, как выбрать домик для кошки, не спешите расслабляться: животному предстоит знакомство с новым имуществом.

Купили домик… а как приучить?





Некоторые хозяева после покупки домика недоумевают, что кошки продолжают прятаться в привычных «потайных углах» квартиры или дома, не проявляя к изделию никакого интереса. Да, подобное действительно случается и требует заботливого вмешательства человека.

Сначала нужно подобрать место для домика: желательно оставить его там, где животное спит чаще всего. Если таких зон слишком много, разместите домик в любой части жилья, главное — подальше от шумной прихожей, входной двери, детской комнаты.

Убедитесь, что напольный домик установлен прочно, не шатается и не подвисает. Знакомство с подвесной моделью лучше начинать в стабильном положении: сегодня положите гамак на пол, в дальнейшем показывайте питомцу, где его новый дом, уже на высоте.

Приучайте к домику регулярно, постепенно убирая пустые картонные коробки. Пользуйтесь кошачьей мятой, чтобы привлечь хвостатого. Сушеную траву можно приобрести в зоомагазине отдельно или позаботиться об этом заранее — на этапе поиска домика.

Только не заставляйте кошку полюбить домик в первые дни, проявите терпение. Помещайте внутрь любимую игрушку, предлагайте играть рядом с домиком, угощайте лакомством каждый раз, когда животное самостоятельно интересуется обновкой.

Зоомагазины в Минске предложат широкий выбор домиков для кошки, среди которых непременно найдется подходящий вариант.