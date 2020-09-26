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Выбираем кошачий домик, который понравится питомцу
Источник материала: Tut.by
Содержание:
Виды кошачьих домиков
Разнообразие домиков из зоомагазинов не счесть, приведем популярные модели.
Критерии по выбору домика
Чтобы понять, как выбрать домик для кошки, ориентируйтесь в первую очередь на привычки любимца: от поведения и распорядка дня зависит тип будущей покупки. Вероятно, ваш питомец любитель отдыхать на кухонном окне, а может, больше предпочитает карабкаться на шкаф или уединяться под кроватью в дневное время.
Следующим шагом будет выбор формы (это уже на вкус хозяина) и размера: важно, чтобы был учтен последний параметр. Не оставляйте без внимания и свойства текстиля. Пусть это будет мягкий гипоаллергенный материал, который не скатывается и не электризуется. Большинство производителей как раз шьют домики из плюша или ковролина.
Также учтите время года: например, сейчас — пока не включено отопление — кошка будет искать теплое место под пледом, батареей (здесь советуем рассмотреть домики для радиаторов). Утепленные домики понадобятся и лысым породам: сфинкс, корниш, бамбино.
Изучив, как выбрать домик для кошки, не спешите расслабляться: животному предстоит знакомство с новым имуществом.
Купили домик… а как приучить?
Некоторые хозяева после покупки домика недоумевают, что кошки продолжают прятаться в привычных «потайных углах» квартиры или дома, не проявляя к изделию никакого интереса. Да, подобное действительно случается и требует заботливого вмешательства человека.
Сначала нужно подобрать место для домика: желательно оставить его там, где животное спит чаще всего. Если таких зон слишком много, разместите домик в любой части жилья, главное — подальше от шумной прихожей, входной двери, детской комнаты.
Убедитесь, что напольный домик установлен прочно, не шатается и не подвисает. Знакомство с подвесной моделью лучше начинать в стабильном положении: сегодня положите гамак на пол, в дальнейшем показывайте питомцу, где его новый дом, уже на высоте.
Приучайте к домику регулярно, постепенно убирая пустые картонные коробки. Пользуйтесь кошачьей мятой, чтобы привлечь хвостатого. Сушеную траву можно приобрести в зоомагазине отдельно или позаботиться об этом заранее — на этапе поиска домика.
Только не заставляйте кошку полюбить домик в первые дни, проявите терпение. Помещайте внутрь любимую игрушку, предлагайте играть рядом с домиком, угощайте лакомством каждый раз, когда животное самостоятельно интересуется обновкой.
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