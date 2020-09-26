Нащельник на окна: объясняем за пять минут, что это такое

Источник материала: Tut.by



Что такое нащельник на окна и зачем он используется — частые вопросы среди начинающих в ремонте. Сегодняшняя статья TAM.BY ответит на многие вопросы по теме, а также даст несколько советов по выбору.

Итак, что такое нащельник на окна

Нащельник — это рейка или брус, закрывающий зазор между оконной рамой и стеной. Нащельник — он же притворная планка — нужен не только по эстетическим соображениям: когда окно установлено, в щель задувают монтажную пену, которая как раз-таки нуждается в защите от солнца и перепадов температур.

Резюмируя вышесказанное, продолжим мысль:

нащельник изолирует помещение от холода и сквозняков;

препятствует проникновению насекомых;

сглаживает неровности на стыках и швах;

придает окнам законченный вид;

заменяет шпатлевку и штукатурку, упрощая работы;

универсален для дома и улицы;

не отличается высокой стоимостью;

имеет долгий срок службы.

Кроме того, защитная полоса применяется на заключительных этапах монтажа вагонки, сэндвич-панелей, при строительстве сруба — и работе с другими материалами, где необходимо скрыть зазоры. Разобравшись, что такое нащельник на окна, предлагаем изучить особенности отделочного материала.

Каких видов бывают нащельники

Притворные планки производятся из разных материалов, что позволяет интегрировать изделия с различными поверхностями.

Наиболее простыми и дешевыми считаются пластиковые нащельники, которые, в свою очередь, делятся на несколько типов: жесткие рейки и гибкие ленты (с клейкой основой, в рулоне). Бывают классические белые и ламинированные — с возможностью выбирать нестандартный оттенок.

Металлические нащельники являются не менее доступными и популярными. В отличие от предыдущего типа, используются в основном на улице — в отделке фасадов зданий. Зависимо от материала изготовления, делятся на алюминиевые и стальные с полимерным покрытием.

Что такое нащельник из дерева — нетрудно догадаться по собственно названию. Отделка подходит для внутренних работ с деревянными окнами, защищается лаком, краской, ламинацией.

Как правило, все притворные планки обладают плоской (и угловой) формой, однако деревянные изделия бывают полукруглыми, если имитируют настоящее бревно.

Советы по выбору

Изучив, что такое нащельник на окна и каких видов он бывает, давайте разберемся в тонкостях выбора.

Прежде чем заняться поиском нащельников, рекомендуем сперва определиться с материалом. Для окон с наружной стороны или гаража пригодятся металлические, для вагонки, сруба или стеклопакетов из дерева — деревянные, для окон ПВХ — пластиковые.

После определения материала можно выбирать стиль, форму, цвет и рассчитать количество реек. Все нащельники продаются длиной до полутора-трех метров, а по толщине различаются. Например, самую большую толщину имеют деревянные (до 3 мм), маленькую — пластиковые (до1,5−2 мм). Все точные параметры легко узнать на сайте строительного салона, магазина или рынка.

Кроме нащельников, понадобятся также крепежи. Пластиковые и деревянные рейки можно монтировать на жидкие гвозди, а вот для металлических придется использовать саморезы с шайбой. Если приобретаете нащельники на самоклеящейся основе, то метизы, конечно, не понадобятся.

Надеемся, эта статья помогла узнать, что такое нащельник на окна, и поможет в будущем для безошибочной покупки.

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