ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Все по одному сценарию? В Гродно марш приверженцев Лукашенко провели как внеочередной День победы

27.09.2020 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На показательный марш приверженцев Александра Лукашенко удалось собрать около 150 человек. Для массовки позвали срочников и свезли актив "Белой Руси" и БРСМ, а также коммунистов.

Все по одному сценарию? В Гродно марш приверженцев Лукашенко провели как внеочередной День победыГродно марш приверженцев Лукашенко провели как внеочередной День победы" title="Все по одному сценарию? В Гродно марш приверженцев Лукашенко провели как внеочередной День победы" />
1 из 23

В Гродно 26 сентября прошел марш приверженцев Александра Лукашенко "За мирную Беларусь". Около 150 человек, среди которых - ветераны, актив "Белой Руси" и БРСМ, солдаты-срочники, вместе с флагами, крестами, иконами и с оркестром прошли от областной филармонии до парка Жилебера, где возложили цветы к вечному огню. 
#1#
В самом начале акции участников предупредили, что можно нести с собой только государственный красно-зеленый флаг. Это вызвало возмущение нескольких людей, которые пришли с советскими флагами. "А если это моя позиция?" - говорила пожилая женщина. Они их вначале вроде как и спрятали, но когда колонна пошла по своему маршруту, большой советский флаг снова достали. 

Участники акции пытались петь советские песни на военную тематику, правда, слова знали не все. Кричалки тоже были, видимо, несогласованы. Из проезжающих мимо автомобилей показывались не цензурные жесты. 

"Мы своим миролюбием вылечим этих бедных, которые подхватили бчб-вирус", - говорил мужчина в мегафон. У вечного огня все готовились снова воевать с фашизмом. 

Тут у девушки рядом в сумке громко зазвучала песня "Муры". Моментально к ней подошли тихари и отвели подальше, заставив выключить песню. Позже несколько тихарей хотели задержать девушку, но она смогла пройти к своей машине и уехать.

Зачем было осенью проводить внеочередной День победы, остается загадкой.
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На показательный марш приверженцев Александра Лукашенко удалось собрать около 150 человек. Для массовки позвали срочников и свезли актив "Белой Руси" и БРСМ, а также...
 
Новости дня
Новости разные
 
Смотреть всем! Это документ для суда: Кибер-Партизаны показали зверства силовиков на «Беларусь 1» и ОНТ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика