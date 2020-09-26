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Смотреть всем! Это документ для суда: Кибер-Партизаны показали зверства силовиков на «Беларусь 1» и ОНТ

27.09.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Онлайн-трансляция на сайтах «Беларусь 1» и ОНТ была прервана кадрами об избиении протестующих

Смотреть всем! Это документ для суда: Кибер-Партизаны показали зверства силовиков на «Беларусь 1» и ОНТ
Интервью и.о. министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, которое показывали в онлайн-трансляции вечерних новостей на сайте Белтелерадиокомпании, было прервано роликами об избиении и задержании протестующих после президентских выборов в Беларуси.

Дмитрий Пиневич в интервью рассказывал о заболеваемости COVID-19 в Беларуси, когда трансляция на сайте Белтелерадиокомпании была прервана.

 
Вместо этого появились ролики об избиении и задержании протестующих — кадры телеканала «Настоящее время», телеграм-канала Nexta, Onliner, TUT.BY.

В то же время в телеграм-канале Кибер-Партизаны появилось сообщение: «Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду — ее покажем мы».
 
Теги: Новости
 
 
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Онлайн-трансляция на сайтах «Беларусь 1» и ОНТ была прервана кадрами об избиении протестующих
 
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