ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Маленький сапер: грызуну дали медаль за успешный поиск десятков мин

27.09.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Африканскую крысу Магву британская благотворительная организация PDSA наградила золотой медалью за храбрость. Прежде такие медали, придуманные специально для животных, вручались только собакам.

YouTube / МЧС Гомельской области
Добрушские спасатели помогли щенку, застрявшему в дровнице – видео

Но крыса Магва обнаружила не меньше тридцати девяти мин в Камбодже, за что и удостоилась высокой награды

Крысы настолько мало весят, что могут ходить по минам. А еще их можно научить распознавать химические вещества во взрывоопасных элементах. Так что крыса не перепутает мину и обычный металлолом.

На дрессировку уходит от девяти месяцев до года, а живут эти грызуны до восьми лет.

Такая помощь от животных очень важна для миллионов человек, проживающих от Анголы до Камбоджи. Там наземные мины все еще остаются серьезной проблемой для местных жителей.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Малый вес грызунов позволяет им наступать на мины, а еще их можно обучить распознавать химические вещества во взрывоопасных элементах. Посмотрите на Магву – она...
 
Новости дня
Новости разные
 
Скандал в матче БАТЭ против брестского «Динамо». Был ли третий гол в ворота борисовчан?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.09.2020
Mir24.TV Belarus
27.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика