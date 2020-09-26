Маленький сапер: грызуну дали медаль за успешный поиск десятков мин

Источник материала: Sputnik Беларусь

Африканскую крысу Магву британская благотворительная организация PDSA наградила золотой медалью за храбрость. Прежде такие медали, придуманные специально для животных, вручались только собакам.

Но крыса Магва обнаружила не меньше тридцати девяти мин в Камбодже, за что и удостоилась высокой награды

Крысы настолько мало весят, что могут ходить по минам. А еще их можно научить распознавать химические вещества во взрывоопасных элементах. Так что крыса не перепутает мину и обычный металлолом.

На дрессировку уходит от девяти месяцев до года, а живут эти грызуны до восьми лет.

Такая помощь от животных очень важна для миллионов человек, проживающих от Анголы до Камбоджи. Там наземные мины все еще остаются серьезной проблемой для местных жителей.

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