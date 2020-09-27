«Жыве Беларусь!». Популярная российская группа по видеосвязи пообщалась с минским двором

Источник материала: Tut.by

Субботняя встреча соседей из жилого комплекса «Минск-Мир» прошла не совсем в обычном формате. По видеосвязи они пообщались с участниками российской хип-хоп-группы «Каста», а потом попали на прямую трансляцию концерта музыкантов в Санкт-Петербурге. TUT.BY провел этот вечер вместе с жителями района: рассказываем, что происходило на площадке.





Собираться на пересечении улиц Аэродромной и Братской для жителей ЖК «Минск-Мир» — в порядке вещей. Здесь уже устраивали совместный просмотр мультфильмов, пили чай, приглашали аниматоров. 26 сентября местные пошли еще дальше: связались по Zoom с музыкантами из популярной российской группы «Каста» и посмотрели онлайн-концерт прямо у себя во дворе.

Сбор гостей был назначен на 19.00 на детской площадке, окруженной высотками: к этому времени здесь собрались несколько десятков минчан с детьми. Информация о встрече распространялась через чат района, где состоят более семисот человек. Специально для трансляции на улице установили проектор, экран и колонки.

На подготовку мероприятия ушло не больше полутора дней. Один из организаторов встречи рассказал TUT.BY, как удалось связаться с «Кастой»:

— У нас была идея проводить интересные вечера во дворе. В Instagram мы писали «Касте», Басте, Вакарчуку, Шевчуку, Дорну и многим другим. Ребята из «Касты» откликнулись: сказали, что с удовольствием поддержат белорусов и проведут стрим своего концерта.





Парень подчеркнул, что трижды пытался пригласить Макса Коржа, но ответа пока не дождался. Иван Дорн сказал, что ограничен правами лейбла и пытается не касаться проектов, связанных с политикой.

А вот участники «Касты» согласились поддержать белорусов. 26 сентября у них как раз был концерт в Санкт-Петербурге: за пару минут до его начала артисты вышли на связь с белорусами из гримерки. Было около восьми вечера, к тому моменту на столичной площадке собралось под сотню человек.

Сначала диалогу с артистами мешали технические моменты. Пришедшие начали громко выкрикивать: «Белтелеком!». Но организаторы уточнили: проблемы со связью — как раз с российской стороны.

Вскоре на экране все-таки появились музыканты. Они сказали, что гордятся белорусами и восхищаются их настойчивостью. Один из участников «Касты» — рэпер Влади — пожелал Беларуси нового президента.

К началу концерта рэперов проблемы со связью с большего удалось устранить. На экран вывели трансляцию из питерского клуба Roof Place, где собрались тысячи зрителей. К слову, билеты на выступление «Касты» стоили от 1 600 российских рублей (порядка 54 белорусских). Минчане смотрели трансляцию бесплатно.

Ближе к девяти вечера в толпе стали появляться бело-красно-белые флаги, один из жителей принес на встречу вот такой торт.



Фото предоставлено организатором

По нашим подсчетам, в пиковый момент на минской площадке собрались около 150 человек. Перед исполнением трека «Выходи гулять» участники «Касты» поделились с российскими зрителями, что концерт транслируется в Минске.

— Люди собираются во дворах, обмениваются эмоциями. Прямо сейчас они смотрят это на проекторе. Давайте пожелаем им скорейшей победы. Жыве Беларусь! — высказались музыканты и посвятили следующую композицию белорусам.

Трансляция концерта длилась полтора часа. Где-то в половине десятого по просьбам соседей музыку сделали тише и вскоре прервали трансляцию.

В этот вечер обошлось без задержаний: раньше, говорят местные, милиция приезжала во двор, но и тогда все разрешалось мирно.





— Планируете еще с кем-то из знаменитых музыкантов проводить похожие концерты? — спрашиваем у организаторов.

— Конечно. Приглашали РСП — вроде бы они согласились выступить с живым концертом на следующей неделе. Ну и NaviBand: ребята пока за границей, но смогут провести трансляцию выступления.

Местные активисты уже продумали график ближайших мероприятий, они пытаются встречаться с соседями как минимум два-три раза в неделю. Во время будущих концертов обещают учесть технические ошибки субботней встречи.

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