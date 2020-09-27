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Праздник хлеборобов: в Беларуси отметили Дожинки

27.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси чествуют тружеников села. В районных и областных центрах отмечают Дожинки, передает телеканал «МИР 24».

«Этот праздник – главный, чтобы его заработать, трудиться надо целый год! Белорусы привыкли, что конец жатвы, уборочной – это время обряда «Богач». Очень хорошо, что сейчас все в государственном масштабе. Люди устали после летней работы, а сейчас отдыхают и радуются», – рассказала сотрудница Червенского районного краеведческого музея Лариса Орехова.

Каравай из свежего урожая, ярмарки, выставки работ народных умельцев, подарки – без них на празднике никуда. Это дань традициям, как и благоустройство райцентров, в которых устраивают гуляния. В городе Червене, где в этом году Дожинки празднует Центральный регион Беларуси, построили новый ЗАГС, открыли краеведческий музей и детский садик.

Дожинки сегодня отмечали в трех областях Беларуси: Минской, Витебской и Гомельской.



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В городе Червене, где в этом году Дожинки празднует Центральный регион Беларуси, построили новый ЗАГС, открыли краеведческий музей и детский садик.
 
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