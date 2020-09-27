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Праздник хлеборобов: в Беларуси отметили Дожинки
27.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси чествуют тружеников села. В районных и областных центрах отмечают Дожинки, передает телеканал «МИР 24».
Каравай из свежего урожая, ярмарки, выставки работ народных умельцев, подарки – без них на празднике никуда. Это дань традициям, как и благоустройство райцентров, в которых устраивают гуляния. В городе Червене, где в этом году Дожинки празднует Центральный регион Беларуси, построили новый ЗАГС, открыли краеведческий музей и детский садик.
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В городе Червене, где в этом году Дожинки празднует Центральный регион Беларуси, построили новый ЗАГС, открыли краеведческий музей и детский садик.
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