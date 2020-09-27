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«Беларусь – это мы»: молодежный форум прошел в Барановичах

27.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Энергия молодости. Фестиваль «Беларусь – это мы» прошел в Барановичах, передает телеканал «МИР 24».

Атмосфера праздника в местном Дворце спорта царила несколько часов. Ребята пели, вплетали в косы ленты цветов национального флага, фотографировались и, главное, обменивались мнениями: рассказывали про рабочие будни в студотрядах, волонтерскую работу и презентовали инновационные проекты.

«Все вместе мы должны строить будущее Беларуси. Строить здесь и сейчас! Поэтому мы запустили молодежную платформу «Движение вперед». Каждый может скачать приложение и написать, какой он видит страну будущего. Причем, ты можешь быть юристом, проработать свои вопросы, например. Нужны позитивные изменения. Мы это понимаем», – рассказал первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Дмитрий Воронюк.

Слова приветствия участникам форума направил президент Беларуси.



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Ребята пели, вплетали в косы ленты цветов национального флага, фотографировались и, главное, обменивались мнениями.
 
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