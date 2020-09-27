|
«Беларусь – это мы»: молодежный форум прошел в Барановичах
27.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Энергия молодости. Фестиваль «Беларусь – это мы» прошел в Барановичах, передает телеканал «МИР 24».
Атмосфера праздника в местном Дворце спорта царила несколько часов. Ребята пели, вплетали в косы ленты цветов национального флага, фотографировались и, главное, обменивались мнениями: рассказывали про рабочие будни в студотрядах, волонтерскую работу и презентовали инновационные проекты.
Слова приветствия участникам форума направил президент Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ребята пели, вплетали в косы ленты цветов национального флага, фотографировались и, главное, обменивались мнениями.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)