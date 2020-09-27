«Акела промахнулся: зебра и дорожка не совпали». Народные тропы и глубокие ямы на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Нам на " Доску позора " продолжают присылать фото и видео примеров строительной халтуры и странных планировочных решений и плохого благоустройства. Смотрите, что попало в объективы наших читателей в этот раз.

Минск, улица Восточная, 40. Переходы через дорогу возле гимназии № 6 выглядят вот так. А могли бы и ровно сделать. Похоже, «Акела промахнулся».









Минск, улица Руссиянова, 50. Дорожка из тротуарной плитки под лестницей уже давно требует ремонта.





Минск, улица Мележа, 5, к. 1. Недавно здесь ремонтировали трансформаторную подстанцию. Читатель прислал фото, на котором виден результат: угол оштукатурили и покрасили. Заодно и сорняки под зданием.













Минск, Логойский тракт, 37−1. Люди пишут, что в прошлом году на плитку положили асфальт. В этом проводили ремонт трубы, порезали и убрали часть асфальта. После ремонта вернули старую плитку, но без асфальта. В итоге получилась яма, в которой во время дождя образуется огромная лужа.





Гродно, отсутствует пешеходная дорожка между магазином «Евроопт» по улице Победы, 47, и жилыми домами по улицам Томина, 8а, и Славинского, 5 и 7.





Пешеходам приходится идти прямо по дороге, на минимальном расстоянии от проезжающих машин. В осенний и зимний период приходится двигаться по лужам и по льду, что является небезопасным, родители ведут своих детей в детский сад или школу, а в это же время из двора выезжают на работу автомобилисты.





К магазину жильцы ходят по проезжей части и через газон. В итоге получилась такая «народная тропа» — грязь и колдобины, зимой зрелище ужасающее, а в гололед еще и травмоопасное.

В ЖКХ дали ответ, что устройство наружного освещения и тротуарной дорожки к домам в текущем году не предусматривается в связи с ограниченным финансированием. Люди считают такой ответ обыкновенной отпиской чиновников: «никто из них не удосужился позвонить или встретиться с заявителями (обращение было коллективным) и попытаться положительно решить проблему».

Минск, улица Ауэзова, 7, корпус 1. Здесь подвал топит уже более трех недель. Читатель жалуется, что «никто не приходит ничего делать, от ЖЭСа только завтраки. Даже не пришли, чтобы посмотреть, в чем проблема».





Минск, проспект Рокоссовского, 54−1. Так выглядит единственная скамейка у детской площадки во дворе дома.





Минск, улица Бельского, 12. Весной во дворе меняли трубы теплоснабжения. Яму закопали, а поставить на место детскую площадку забыли. Так и стоит огороженная.





От тротуара осталось одно название: в дождливую погоду она превращается в глиняное месиво.





Гомель, улица Свиридова, 20, возле магазина «Два Гуся». Здесь давно уже существует бассейн для голубей с глубиной до полуметра.





Минск, 1-й переулок Пирогова. Проход по переулку после дождя превращается в квест, особенно в темное время суток, ввиду отсутствия освещения.





Могилев, пересечение улиц Златоустовского и Фатина. Здесь трава растет прямо на проезжей части — там, где нет асфальта.





Минск, улица Гамарника, 26. Так здесь убого выглядит контейнерная площадка.





Ушачи. Что это за бордюры и для чего они нужны? Читателю показалось, что их здесь не должно быть.







