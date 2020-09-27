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Более 40 температурных рекордов обновлено в Беларуси

27.09.2020 08:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

43 температурных рекорда обновлено за последние два дня на белорусских метеостанциях.

Более 40 температурных рекордов обновлено в Беларуси

Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by, 26 сентября обновлены максимумы на 24 метеостанциях во всех областях, кроме Могилевской.

Теплее всего было в Лельчицах — 26,6 градуса выше нуля (было 23,7 в 2010 году), на метеостанции «Полесская» в Лунинецком районе — 26,5 (23,5 в 1991 году) и в Пинске — также 26,5 (25,4 в 1975 году). Холоднее всего было на крайнем севере страны, в Езерище, но и там пал локальный рекорд дня — 21,8 против 21,2 в 2010 году.

Среди областных центров максимум обновлен только в Гродно — 25,8 градуса против 24 в 1947 году, и это самый старый из переписанных в этот день рекордов. Тем же годом датирован и перекрытый экстремум в Слуцке (25,3 против 23,9). Семь прежних рекордов относились к 1975 году, шесть — к 1991-му, пять — к 2006-му, три — к 2010-му, один — к 2015-му.

25 сентября побито 19 температурных рекордов также во всех областях, за исключением Могилевской. В тройке самых теплых мест с рекордами оказались Лельчицы — 27 градусов (26,2 в 2012 году), Житковичи — 26,7 (26,2 в 1945-м) и Октябрь — 25,8 (24,2 в 1979-м). Среди областных центров новый экстремум зафиксирован в Бресте — 25,1 (24,9 в 1947 году). Рекорды в Житковичах и Бресте самые старые. Еще два относятся к 1965 году (в Волковыске и Пружанах — 25,1 против 24,1 и 24,9 против 24,6 градуса соответственно), по одному — к 1979 и 1999 годам, десять — к 2006 году, один — к 2012-му, два — к 2015-му.

Три температурных рекорда состоялось 23 сентября (в Мстиславле, Верхнедвинске и Полоцке), семь — 22-го (в Нарочи, Лельчицах, Житковичах, Мозыре, Пинске, Ганцевичах, на «Полесской»). До этого в первый месяц осени было отмечено 27 новых максимумов (15 сентября — два, 16-го — 24, 17-го — один).

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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43 температурных рекорда обновлено за последние два дня на белорусских метеостанциях.
 
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