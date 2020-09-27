Легендарные фильмы, которые по новым правилам не получили бы «Оскар»

Источник материала: Onliner Пару недель назад Американская киноакадемия огорошила любителей кино новостью о планах изменить критерии отбора ленты на звание «Лучший фильм». Чуть ли не главным критерием станет не качество кино, а пол, раса и наличие инвалидности у тех, кто снимал картину. Мы решили вспомнить легендарные фильмы, которые в свое время получили главный «Оскар», но не смогли бы стать лучшими по новым правилам.

Подробнее о новых правилах можете почитать в этом материале . Отметим, что полностью они начнут действовать только в 2024 году. Однако можно сказать, что негласно академики придерживаются их на протяжении последних нескольких лет. Так, «Паразиты», «Зеленая книга», «Форма воды», «Лунный свет» — все эти ленты укладываются в новые правила. А вот в конце прошлого и в начале этого века все было не так однозначно. Выбрали самые яркие примеры кино, которые сегодня остались бы без «Оскара».

«Молчание ягнят» (1992 год)

Сегодня сложно поверить, что когда-то «Оскар» мог получить просто хороший фильм безо всякой социальной или политической подоплеки. Выйди триллер о маньяке-интеллектуале сегодня — и в лучшем случае ему досталась бы золоченая статуэтка за адаптированный сценарий. В 1992-м «Молчание ягнят» взяло пять премий, в том числе в категории «Лучший фильм».





Увы, по новым критериям отбора легендарный триллер даже не попал бы в число номинантов. Здесь вообще не затронуты темы меньшинств (если не считать таковыми маньяков-убийц), а главные и второстепенные роли сплошь у белых мужчин и женщин.

Все это в свое время не помешало «Молчанию ягнят» войти в Национальный реестр фильмов США благодаря «большому культурному, историческому или эстетическому значению». Миллионы зрителей оценили ленту в 8—9 баллов.

«Непрощенный» (1993 год)

Спустя года главную награду американских киноакадемиков получил классический вестерн от Клинта Иствуда. Фильм, который часто называют одновременно вершиной жанра и его эпитафией. Совершенно неромантичный и предельно жесткий «Непрощенный» должен был стать последним вестерном, но на деле открыл жанру второе дыхание.





Сегодня этот фильм не попал бы в список номинантов — недотянул бы совсем чуть-чуть. В «Непрощенном» соблюден один из двух обязательных критериев: здесь есть актер, играющий второстепенную роль и при этом являющийся «представителем расового меньшинства», к которому отнесли афроамериканцев. Речь о Моргане Фримане, выступающем одним из сообщников главного героя.

Увы, но этого мало, чтобы претендовать на «Оскар» в нынешние времена. Зато достаточно для того, чтобы войти в список ста лучших американских лент и занять четвертое место в рейтинге лучших вестернов за всю историю жанра.

«Список Шиндлера» (1994 год)

Безусловный шедевр Стивена Спилберга и без «Оскара» вошел бы в историю кино. И это был бы скорее удар по «Оскару», но никак не по фильму. У «Списка Шиндлера» и так полно самых разных наград, и уж конечно, в 1994 году американские киноакадемики не могли обойти ленту стороной. В итоге экранизация истории о немецком фабриканте, спасшем более тысячи евреев от смерти, взяла семь наград, в том числе главную.





Сегодня киноакадемики попали бы в очень неприятную и щекотливую ситуацию. Потому что в заслугах «Списка Шиндлера» не только богатый киноязык, но и такая важная тема, как холокост. Тема важная, но не имеющая отношения к новым критериям с меньшинствами. Евреи не относятся киноакадемией к этническим меньшинствам.

В настоящее время «Список Шиндлера» регулярно входит во всевозможные списки лучших из лучших. В частности, лента занимает восьмую строчку в рейтинге ста лучших американских фильмов, по версии Американского института киноискусства.

«Храброе сердце» (1996 год)

Все-таки 1990-е выдались особенно удачными на годное кино. Хорошее кино в историческом антураже снимают до сих пор, но оно редко удостаивается внимания Американской киноакадемии. А в 1996 году был триумф ленты Мела Гибсона: в карман он положил сразу пять премий «Оскар».





Со скрипом «Храброе сердце» могли бы протянуть в списки номинантов по такому критерию, как тема, затрагивающая проблемы меньшинств. Если абстрагироваться от здравого смысла, к ним могли бы отнести борющихся за свободу шотландцев. Но так как соответствовать нужно как минимум двум условиям, то даже шотландцы не помогли бы.

В картине удручающий недостаток женских персонажей, представителей ЛГБТ, людей с ограниченными физическими возможностями и латиноамериканцев. Так что увы, но никаких наград.

«Титаник» (1998 год)

Один из рекордсменов по количеству наград киноакадемиков сегодня, скорее всего, тоже собрал бы хорошую кассу. Но наверняка его оставили бы без номинации на «Лучший фильм».





При этом над «Титаником» работала по-настоящему интернациональная команда, включая австралийцев и мексиканцев. Но до необходимой 30-процентной квоты съемочная группа все же не добралась бы. Необходимого количества инвалидов среди персонала также не было, да и тема любви чересчур классическая, без ущемления однополых пар.

По сей день «Титаник» входит в тройку самых кассовых фильмов за всю историю кино. В 1998 году на церемонии вручения кинопремий «Оскар» авторам ленты оставалось лишь купаться в лучах славы, постоянно выходя на сцену за очередной наградой.

«Гладиатор» (2001 год)

Начало XXI века продолжило славные традиции 1990-х. Да, «Гладиатор» не назовешь кинематографическим шедевром, однако это как раз тот фильм, который создан в первую очередь для ценящих кино простых зрителей, а не высоколобых критиков.





Возможно, сегодня при съемках «Гладиатора» авторы картины более активно задействовали бы марокканских жителей, которые действительно помогали с возведением декораций. Не исключено, что среди разного рода меньшинств искали бы технический персонал. В ином случае для маскулинного «Гладиатора» не осталось бы места на «оскарном» Олимпе.

В общем, повезло Ридли Скотту выпустить этот фильм 20 лет назад. Он обеспечил «Гладиатору» пять «Оскаров» и место среди первых 50 лучших фильмов, по версии IMDb.

«Игры разума» (2002 год)

Рассел Кроу сделал все, чтобы не остаться заложником одного амплуа. И уже через год после «Гладиатора» вышел фильм, в котором актер сыграл не брутального качка, а гениального математика с психическими проблемами. И снова фильм с участием Рассела Кроу получил главную награду.





«Игры разума», пожалуй, самый слабый фильм в нашей подборке. В нем не так уж много художественных достоинств, да и расхождений с реальной биографией Джона Нэша оказалось достаточно. Тем не менее фильм во многом полюбился как зрителям, так и кинокритикам. Отсюда — вполне заслуженный «Оскар».

В «Играх разума» затронули тему людей с когнитивными особенностями. Это плюс. Но, как мы помним, соответствовать одному критерию мало — надо как минимум двум. А больше авторам ленты сегодня предложить было бы нечего.

«Властелин колец: Возвращение короля» (2004 год)

Заключительная часть масштабнейшей экранизации романа Толкиена. Титаническая работа Питера Джексона и самое дорогое фэнтези-приключение. Триумфатор 76-й церемонии вручения премии «Оскар», во время которой лента собрала 11 наград. Тогда же впервые лучшим фильмом года признали картину в жанре фэнтези.





Нет, вообще-то, во «Властелине колец» полно проблем расовых меньшинств — здесь вам и эльфы, и гномы, и хоббиты, и орки. Да и тесная дружба Фродо и Сэма порой выглядит чересчур близкой. Гэндальфа с прочими магами можно отнести к людям с когнитивными особенностями. Но все же, наверное, это не совсем то, на что рассчитывают нынешние киноакадемики.

Так что если подходить к отсеиванию серьезно (а так, уверены, и будет), то «Властелин колец» наверняка получил бы все свои «технические» награды, но вряд ли появился бы в списке претендентов на лучший фильм года. Для фэнтези эта номинация так и осталась бы закрытой.

«Отступники» (2007 год)

Криминальная драма Мартина Скорсезе, которую многие считают лучшим фильмом в портфолио режиссера. В ленте нет никакого двойного дна с обличением современных проблем. Это просто лихо закрученный и отменно снятый захватывающий триллер в стиле Скорсезе.





В наше время у «Отступников» не было бы ни единого шанса получить почетное звание лучшего фильма года. Любопытно, что им мог бы стать гонконгский фильм «Двойная рокировка», ремейком которого, по сути, и являются «Отступники». Там национальное меньшинство представлено максимально широко.

«Старикам тут не место» (2008 год)

Братьям Итану и Джоэлу Коэнам можно смело вручать любые «Оскары» даже до просмотра их очередного фильма. Но так уж вышло, что киноакадемики отметили триллер «Старикам здесь не место» — ленту, в которой меньше всего фирменного стиля братьев-режиссеров.





Еще до церемонии ленту назвали живой классикой, кинематографическим эталоном для любого человека, так или иначе связанного с миром кино. После вручения наград маститые критики заверили, что «Старикам здесь не место» точно входит в десяток лучших фильмов за все время существования «Оскара».

Безупречный триллер, который сегодня остался бы без внимания Американской киноакадемии. Он не отвечает не то что двум, но даже одному критерию отбора. Шедевр, которому, как и многим его предшественникам, нынче пришлось бы несладко.

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